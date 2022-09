Esposa de Cid Moreira comemora derrota judicial de enteado que alegou abandono afetivo

A esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, comemorou ao descobrir que o enteado perdeu ação que movia desde 2019 contra ela e o marido. "Que notícia boa saber que esse processo, ao menos, acabou", disse ao Uol, nesta quinta-feira (15).

Roger Naumtchyk Moreira, adotado pelo jornalista aos 20 anos, pediu indenização ao pai e à ex-mulher de Cid, Maria Ulhiana Naumtchyk, por abandono afetivo e intelectual.

No entanto, o juiz afirmou, considerando os documentos apresentados nos autos, que Roger não sofreu abandono intelectual ou afetivo.

Conforme o Uol, o processo tramitou na 1ª Vara da Família de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Além de perder a ação, Roger também foi condenado a pagar as custas do processo.

"Não desejo uma reconciliação com ele jamais", relatou Cid Moreira.

Além desse caso, cinco processos contra Cid Moreira estão tramitando na Justiça. Eles foram movidos por Roger e o filho biológico de Cid, Rodrigo Moreira.

Polêmica de Cid Moreira com os filhos

Roger e Rodrigo entraram com um processo ainda no ano passado pedindo a prisão da jornalista Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira. Os filhos alegam que ela queria tomar posse dos bens do locutor e o mantinha refém dentro da própria casa sem acesso à água e medicamentos.

Em setembro de 2020, os filhos acusaram a jornalista de tentar se desfazer do patrimônio de Cid para não precisar dividir a herança com os enteados. Para eles, Fátima estaria "dilapidando" o patrimônio do apresentador e o transferindo para contas privadas.

Fátima Sampaio Esposa de Cid Moreira "Como um homem que foi casado quatro vezes pode ser milionário? Eles dizem que ele tem R$ 40 milhões em patrimônio. Não faço ideia de onde tiraram isso".

Já em abril deste ano, Roger solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos por Cid e Fátima. Segundo ele, o pai o expulsou de casa após ter se assumido homossexual.