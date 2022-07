Cid Moreira diz não querer reconciliação com os filhos: 'prefiro ficar como estou'

Cid Moreira, 94, afirmou, em entrevista à revista Caras, que não pretende se reconciliar com os filhos. Decisão é consequência de uma série de disputas judiciais movidas pelos herdeiros do jornalista desde o ano passado.

"Depois de tudo o que houve, prefiro ficar como estou", disse o ex-apresentador global à revista.

De acordo com o Terra, Cid disse à revista que se sente envergonhado pela atitude dos filhos, que querem interditá-lo sob a alegação de que a esposa do pai, a também jornalista Fátima Sampaio, 59, o mantém em "refém" em sua própria casa.

"Foi uma vergonha para mim, mas eu tinha que passar por isso e aceitei, pacientemente. Mas já foi resolvido e ganhamos essa questão", afirmou o jornalista.

Fátima também se pronunciou. Ela disse que temia que os filhos de Cid fizessem "qualquer coisa" com ela quando o esposo "não estivesse mais aqui". "Mas eles não tiveram paciência. Fizeram tudo isso antes do barulho que se faz com a divisão dos bens, anteciparam as carroças, querendo uma coisa de uma pessoa viva", lamentou. O casal entrou na Justiça com pedido de medida protetiva.

Entenda o caso

No ano passado, os filhos de Cid Moreira, Rodrigo e Roger, moveram processo contra o pai e pedindo a prisão da esposa dele, Fátima Sampaio, alegando que a madrasta só queria se apossar dos bens do jornalista.

Eles alegam que Fátima mantém Cid "refém", sem acesso a água e medicamentos, e que estaria "dilapidando" o patrimônio do esposo o transferindo para contas privadas.

Além disso, em abril deste ano, Roger, que é filho adotivo de Cid, solicitou à Justiça um inquérito para apurar os crimes de homofobia e trabalho infantil supostamente cometidos pelo pai e por Fátima.

"Eu acho que os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Eu trabalho até essa idade para ter o direito de viver como, onde e com quem eu quero. Eu não posso abrir mão do meu direito de escolha, porque aí não adianta viver. O dia em que eu não tiver essa condição, eu prefiro morrer", disparou Cid sobre os filhos à Caras. O jornalista revelou ainda que está há 16 anos longe deles.

Complicação renal

À Caras, Cid comentou ainda que enfrenta uma complicação renal há mais de um ano. Disse que, no início, não queria aceitar o tratamento, mas que cedeu depois.

Atualmente, o jornalista se trata em seu apartamento, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Fátima é responsável por fazer a diálise no esposo, que diz estar "98%" recuperado e ter voltado à rotina de exercícios e trabalho.