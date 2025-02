'Escolhi me recolher', diz ex-BBB Isabelle Nogueira após fim de noivado com Matteus

A ex-BBB Isabelle Nogueira falou na última sexta-feira (7) sobre o fim do noivado com o também ex-BBB Matteus Amaral. Ela estava afastada da internet desde que anunciou o término do relacionamento na última quarta (5).

Em sua conta no Instaram, por meio dos stories, Isabelle falou sobre o porquê do afastamento das redes. "Eu voltei aqui, eu não entro no meu Instagram desde o dia em que eu postei a nota. Eu escolhi me recolher e acolher meus sentimentos", disse.

Ela disse ainda que "não é simples encerrar ciclos, principalmente quando é um relacionamento amoroso que se encerra com sentimentos, projetos e expectativas".

"Mas eu acredito que ficou muito claro o real, verdadeiro e único motivo da nossa separação. Pode até não parecer simples ou, até mesmo, tão óbvio, mas esse motivo só passa a ser perceptível e comprovado no dia a dia, na convivência", destacou.

A influenciadora agradeceu o carinho e disse acreditar "que o tempo cura". "Ele cura, transforma, fortalece e ensina. Então, eu creio que vai dar tudo certo e que tudo vai ficar bem. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pelo carinho e pelas boas vibrações", disse.

Isabelle e Matteus se conheceram no Big Brother Brasil 24. No ano passado, eles haviam anunciado o noivado.