CAPTEI: Advance traz o Tamo Junto e homenageia os 300 anos de Fortaleza no ritmo da rua

Fortaleza faz 300 anos em 2026 e comemora do jeito que sabe: na rua, no abraço e no batuque.
Legenda:
George Assunção, Evandro Leitão e Martinha Assunção
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberta e Chagas Vieira, Marília Aguiar, João Carlos Diógenes e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
A Advance puxou esse coro com mais uma edição do
Bloco Tamo Junto, na Praia de Iracema, colocando o pré-carnaval em estado de alegria máxima — com glitter urbano e orgulho coletivo.
Legenda:
Evandro e Eliziane Colares
Foto:
LC Moreira
O bloco já virou ponto de encontro oficial do mercado publicitário, da economia criativa e de quem entende que
carnaval bom é aquele que mistura gente, território e história.
Legenda:
Alex Magalhães e Eliziane Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ernani Prudente, Cid Marconi Gurgel, Evandro Colares e André Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tamires Brito e Fernando Hélio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Auricélio Parente, Deusmar Queirós e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bloco Tamo Junto & Prefeito Evandro Leitão
Foto:
LC Moreira
O percurso saiu da sede da
Advance na José Avelino e seguiu até a Monsenhor Tabosa, transformando o bairro mais emblemático da cidade em passarela democrática, onde o trio elétrico comanda e o público responde no coro.
Legenda:
Bloco Tamo Junto
Foto:
LC Moreira
Dragão do Mar, Estátua de Iracema, Teatro José de Alencar e arredores entram no clima como quem diz: essa festa também é memória. Cerca de
mil foliões seguiram juntos, celebrando boemia, diversidade e pertencimento — tudo no ritmo quente da Praia de Iracema.
Legenda:
Evandro Colares, Carol e Roberto Cláudio Bezerra, Cristine e Ferruccio Feitosa
Foto:
LC Moreira
Pela agência, diversos points com animação interna, buffet vegano e tudo muito prático e consciente.
O bloco prova que dá para pular carnaval com alegria e responsabilidade.
Legenda:
Evandro e Eliziane Colares e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
No ano do tricentenário, Fortaleza vira palco, o asfalto vira salão e a cidade inteira canta em uníssono com a Advance: Tamo Junto, na rua e na história!
Jeritza Gurgel
Colunista Social do DN
Vem ver essa folia nas fotos captadas por LC Moreira:
Legenda:
Guilherme Colares, Jéssica Guimarães, Evandro e Eliziane Colares, Agatha Ferrari e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jéssica Guimarães e Guilherme Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Evandro Colares e Agatha Ferrari
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alex Magalhães e Fernando Hélio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lívia e Carlos Uchoa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tayro Mendonça, Alex Magalhães, Deda Coelho e Rodolfo Licurgo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pâmera Queiroz e Alberto Perdigão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patriolino e Renata Dias de Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Angelim e Verônica Picanço
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Bezerra, Junior Mello, Patriolino Dias de Sousa e Eduardo Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Junior e Flávia Furtado Mello
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício Filizola e Alex Magalhães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Eliziane e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jonathas Costa e Manoela Ponte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manoela Ponte e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chagas e Roberta Vieira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Cateb e Ana Paula Daud
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandra Fujita e Rogério Torres
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vasco e Maria Inês Vasconcelos e Germano Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
William e Diana Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Miguel e Michael Dias, Ana Clara Tavares e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo e Georgia Vasconcelos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Geraldinho e Liliana Rola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Guilherme Colares, Fernando Magno e Hélio Mazza
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Germano Albuquerque, Zé do Egito, Everardo Oliveira, Evandro Colares e Marcos Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Iuri e Luciana Colares, Leonardo Vieira, Mônica Freitas e Renata Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Humberto e Montiele Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Georgia Fontes, Verinha Passos, Renata Oliveira e Liliana Rola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adalberto Silva e Patrícia Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Aldenor Junior, Evandro Colares, Barros Neto, Betinho Santos, Ernani Prudente e André Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre e Letícia Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alverino Oliveira, Evandro Colares e Irineu Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Clara Tavares e Michael Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Verçosa, Régis Dias, Cid Alves e Frederico Perboyre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Flávia e Lauro Chaves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Beatriz e Emílio Guerra e William Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Analú Bezerra e Benigno Junior
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Barros Neto, Ernani Prudente, Cid Alves, Fétima Duarte e Frederico Perboyre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bia Jordão, Jéssica Guimarães e Fátima Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Andréa e Barros Neto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bloco Tamo Junto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Armando e Geísa Praça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
César Catrib, Robério Sydrião e Pedro Catrib
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Auricélio e Ana Maria Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila Coutinho e Edelardo Freitas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Everardo Oliveira, Evandro Colares e Auricélio Parente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
César e Luciene Catrib
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fabiana Ramos, Reno Verçosa, Cristiana Sucupita e Marconi Cidrão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Charllyany Custódio e Wellington Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Micheline e Germano Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Elias e Dayanna Tahim
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Dias, Eduardo Bezerra e Jorge Girão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fabiana Garret e Tarcísio Caldasa Caldas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Bezerras, Auricélio Parente, Deusmar Queirós, Evandro Colares e Marcos Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Reno e André Verçosa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Castelo, Cristiana Dummar, Eliziane e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rachel e Paulo Régis Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nágila Corrêa, Sandra Fujita e Martinha Assunção
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaela Melo e Eduardo Rocha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafaela melo, Lígia Oliveira e Denise Bringel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro e César Catrib, Rosa Lui e Paulo Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Vasconcelos e Betinho Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fátima Duarte, Evandro e Eliziane Colares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Micheline e Germano Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Esteves, Evandro Colares, Felipe Esteves e Pedro Catrib
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Montiele Arruda e Rachel Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Hélio, Tamires Brito, Raquel Batista e Rodolfo Sousa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos e Vanessa Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Hélio Mazza, Guilherme Colares e Fernando Magno
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maurício e Laura Filizola
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeritza Gurgel, Pedro Porcelini e Lolô Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Humberto e Montiele Arruda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Cateb, Gony Arruda e Cid Marconi Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Idemar e Gláucia Citó
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lolô Aguiar, LC Moreira e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Joyce e Cid Marconi Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Louise e Betinho Santos, Josi Aragão e Tiago Guimarães
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Karina Militão e Igor Soares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana Barroso, Demétrio Andrade, Júlia Maria e Francisco Barbosa e Rafaela Braga
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Irineu Guimarães e Alverino Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Laélia e Rogério Façanha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manoela Ponte, Ana Paula Daud e Rachel Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
LC Moreira e Lolô Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nestor Silva, Claudiane Borges, Danielle e Cristiano Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lívia Uchoa e Jeritza Gurgel
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marília Aguiar, João Carlos Diógenes, Paulo Régis e Rachel Teixeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Louise e Betinho Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Manuela Feitosa, Douglas Jacomo, Renata Gurgel e Lázaro Jacomo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana Pontes e Ernani Prudente
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Régis Dias, Zé do Egito, Cid Alves e Frederico Perboyre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos e Rosangela Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana, Zé e Ana Maria do Egito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro e Ana Cristina Catrib
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Eliziane e Evandro Colares
Foto:
LC Moreira