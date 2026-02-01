CAPTEI: Advance traz o Tamo Junto e homenageia os 300 anos de Fortaleza no ritmo da rua

Fortaleza faz 300 anos em 2026 e comemora do jeito que sabe: na rua, no abraço e no batuque.

Legenda: George Assunção, Evandro Leitão e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Chagas Vieira, Marília Aguiar, João Carlos Diógenes e Evandro Colares Foto: LC Moreira

A Advance puxou esse coro com mais uma edição do Bloco Tamo Junto, na Praia de Iracema, colocando o pré-carnaval em estado de alegria máxima — com glitter urbano e orgulho coletivo.

Legenda: Evandro e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

O bloco já virou ponto de encontro oficial do mercado publicitário, da economia criativa e de quem entende que carnaval bom é aquele que mistura gente, território e história.

Legenda: Alex Magalhães e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Ernani Prudente, Cid Marconi Gurgel, Evandro Colares e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Tamires Brito e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio Parente, Deusmar Queirós e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Bloco Tamo Junto & Prefeito Evandro Leitão Foto: LC Moreira

O percurso saiu da sede da Advance na José Avelino e seguiu até a Monsenhor Tabosa, transformando o bairro mais emblemático da cidade em passarela democrática, onde o trio elétrico comanda e o público responde no coro.

Legenda: Bloco Tamo Junto Foto: LC Moreira

Dragão do Mar, Estátua de Iracema, Teatro José de Alencar e arredores entram no clima como quem diz: essa festa também é memória. Cerca de mil foliões seguiram juntos, celebrando boemia, diversidade e pertencimento — tudo no ritmo quente da Praia de Iracema.

Legenda: Evandro Colares, Carol e Roberto Cláudio Bezerra, Cristine e Ferruccio Feitosa Foto: LC Moreira

Pela agência, diversos points com animação interna, buffet vegano e tudo muito prático e consciente. O bloco prova que dá para pular carnaval com alegria e responsabilidade.

Legenda: Evandro e Eliziane Colares e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

No ano do tricentenário, Fortaleza vira palco, o asfalto vira salão e a cidade inteira canta em uníssono com a Advance: Tamo Junto, na rua e na história! Jeritza Gurgel Colunista Social do DN

Vem ver essa folia nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Guilherme Colares, Jéssica Guimarães, Evandro e Eliziane Colares, Agatha Ferrari e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Guimarães e Guilherme Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro Colares e Agatha Ferrari Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães e Fernando Hélio Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia e Carlos Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Tayro Mendonça, Alex Magalhães, Deda Coelho e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Pâmera Queiroz e Alberto Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino e Renata Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelim e Verônica Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerra, Junior Mello, Patriolino Dias de Sousa e Eduardo Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Junior e Flávia Furtado Mello Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício Filizola e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa e Manoela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Chagas e Roberta Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb e Ana Paula Daud Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Fujita e Rogério Torres Foto: LC Moreira

Legenda: Vasco e Maria Inês Vasconcelos e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: William e Diana Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Miguel e Michael Dias, Ana Clara Tavares e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Georgia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Geraldinho e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Colares, Fernando Magno e Hélio Mazza Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Zé do Egito, Everardo Oliveira, Evandro Colares e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares, Leonardo Vieira, Mônica Freitas e Renata Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Fontes, Verinha Passos, Renata Oliveira e Liliana Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto Silva e Patrícia Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Aldenor Junior, Evandro Colares, Barros Neto, Betinho Santos, Ernani Prudente e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Letícia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Alverino Oliveira, Evandro Colares e Irineu Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara Tavares e Michael Dias Foto: LC Moreira

Legenda: André Verçosa, Régis Dias, Cid Alves e Frederico Perboyre Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia e Lauro Chaves Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Emílio Guerra e William Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Analú Bezerra e Benigno Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Neto, Ernani Prudente, Cid Alves, Fétima Duarte e Frederico Perboyre Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Jordão, Jéssica Guimarães e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Barros Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Bloco Tamo Junto Foto: LC Moreira

Legenda: Armando e Geísa Praça Foto: LC Moreira

Legenda: César Catrib, Robério Sydrião e Pedro Catrib Foto: LC Moreira

Legenda: Auricélio e Ana Maria Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Coutinho e Edelardo Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo Oliveira, Evandro Colares e Auricélio Parente Foto: LC Moreira

Legenda: César e Luciene Catrib Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Ramos, Reno Verçosa, Cristiana Sucupita e Marconi Cidrão Foto: LC Moreira

Legenda: Charllyany Custódio e Wellington Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Elias e Dayanna Tahim Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Eduardo Bezerra e Jorge Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Garret e Tarcísio Caldasa Caldas Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Bezerras, Auricélio Parente, Deusmar Queirós, Evandro Colares e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Reno e André Verçosa Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Castelo, Cristiana Dummar, Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Rachel e Paulo Régis Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Nágila Corrêa, Sandra Fujita e Martinha Assunção Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Melo e Eduardo Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela melo, Lígia Oliveira e Denise Bringel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e César Catrib, Rosa Lui e Paulo Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Vasconcelos e Betinho Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima Duarte, Evandro e Eliziane Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Micheline e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Esteves, Evandro Colares, Felipe Esteves e Pedro Catrib Foto: LC Moreira

Legenda: Montiele Arruda e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Hélio, Tamires Brito, Raquel Batista e Rodolfo Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Vanessa Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Mazza, Guilherme Colares e Fernando Magno Foto: LC Moreira

Legenda: Maurício e Laura Filizola Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Pedro Porcelini e Lolô Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto e Montiele Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: João Cateb, Gony Arruda e Cid Marconi Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Idemar e Gláucia Citó Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar, LC Moreira e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce e Cid Marconi Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Betinho Santos, Josi Aragão e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Militão e Igor Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Barroso, Demétrio Andrade, Júlia Maria e Francisco Barbosa e Rafaela Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu Guimarães e Alverino Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Laélia e Rogério Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Manoela Ponte, Ana Paula Daud e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Lolô Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Nestor Silva, Claudiane Borges, Danielle e Cristiano Peixoto Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Uchoa e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Marília Aguiar, João Carlos Diógenes, Paulo Régis e Rachel Teixeira Foto: LC Moreira

Legenda: Louise e Betinho Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Feitosa, Douglas Jacomo, Renata Gurgel e Lázaro Jacomo Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pontes e Ernani Prudente Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Dias, Zé do Egito, Cid Alves e Frederico Perboyre Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Rosangela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana, Zé e Ana Maria do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro e Ana Cristina Catrib Foto: LC Moreira