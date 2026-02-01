Diário do Nordeste
Mileide Mihaile usa fantasia reciclada com páginas de livros

Rainha de bateria da Unidos da Tijuca apostou em look reciclado para homenagear Carolina Maria de Jesus na Sapucaí.

Redação
Zoeira
Mileide Mihaile levou literatura e consciência ambiental à Sapucaí.
Legenda: Mileide Mihaile levou literatura e consciência ambiental à Sapucaí.
Foto: Reprodução/Instagram.

Após a forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na sexta-feira (30), as escolas de samba retomaram os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí. Entre as agremiações que passaram pela avenida esteve a Unidos da Tijuca.

Rainha de bateria da escola, Mileide Mihaile desfilou usando uma fantasia resistente à água confeccionada com cerca de 200 páginas de livros que seriam descartadas. O conceito sustentável foi levado aos mínimos detalhes: até as unhas postiças da dançarina foram produzidas com papel, reforçando a ideia de reaproveitamento.

Neste Carnaval, a Unidos da Tijuca presta homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus, buscando retratar sua trajetória para além da pobreza. Considerada uma das vozes mais marcantes da literatura brasileira, Carolina ficou conhecida por registrar com profundidade o cotidiano das favelas e as desigualdades sociais, especialmente na obra “Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada”, publicada em 1960 e reconhecida internacionalmente.

Ao falar sobre o figurino nas redes sociais, Mileide explicou que a fantasia carrega simbolismo e memória. “Hoje levo um pouco de Carolina Maria de Jesus para a avenida. Construímos uma fantasia a partir da reciclagem, com folhas de livros, como forma de lembrar e reverenciar uma mulher preta que escreveu mesmo quando o mundo insistia em dizer que ela não podia”.

A influenciadora destacou ainda a força da história da autora e sua capacidade de transformar o que era descartado em potência criativa. “Catadora de papel, mãe, escritora, cronista do próprio tempo. Carolina transformou aquilo que muitos descartavam em palavra, pensamento e denúncia. Fez da escrita um lugar de existência, resistência e permanência.”

Para Mileide, a homenagem vai além da representação estética. “Essa homenagem cruza a Sapucaí como memória viva. Não para representar, mas para reverenciar uma mulher que fez história com a própria voz, firme, verdadeira e eterna”, completou.

