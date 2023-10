Equipe de Guilherme Hundadze, o Gui50, atualiza estado de saúde do ex-ator mirim

O ex-ator mirim Guilhermo Hundadze, de 25 anos, baleado por um policial militar durante briga de trânsito na última segunda-feira (23), passou por cirurgia e se encontra internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A informação foi confirmada pela equipe do artista, que também revelou que o estado de saúde é grave.

Hundadze acumula milhares de seguidores no Youtube, canal em que compartilhava com frequência episódios polêmicos nos quais aparecia dirigindo em alta velocidade e se envolvendo em brigas de trânsito. Em alguns dos vídeos, inclusive, ele apareceu em confusões envolvendo a polícia.

"Pedimos para quem gosta do Gui e o acompanha, que façam uma oração pela vida dele e para que ele se recupere o mais rápido possível, por favor", diz parte da publicação divulgada no Instagram. Além disso, a equipe pediu respeito com a família do jovem, afirmando que ele é um "bom amigo, filho, neto e namorado".

"Quem o conhece sabe que ele é muito mais que o conteúdo dos vídeos postados, ele é jovem e tem muito para viver e aprender", finaliza o comunicado, agradecendo também o carinho enviado pelos seguidores de Hundadze.

Acidente de trânsito

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilhermo sofreu ferimentos e foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui.

Conforme nota do órgão, "ambos se desentenderam durante uma ultrapassagem. Quando parou o carro, o homem desceu para tirar satisfação com uma arma na cintura. O PM interveio e o atingiu", informou. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.