Enterro de Júlia Hennessy ocorre neste sábado; vídeos mostram últimos momentos de vida da modelo

O corpo da modelo e digital influencer Júlia Hennessy Cayuela, 22, será enterrado neste sábado (17) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A jovem morreu após um acidente de moto na BR-277 em São José dos Pinhais, no Paraná, ocorrido na tarde dessa quinta-feira (15). Segundo o portal O Tempo, o corpo será enterrado no Cemitério Parque Renascer.

Júlia viajava de motocicleta pelas serras da região Sul com o marido Daniel Cayuela, que está internado com múltiplas lesões nos braços e na cabeça. Vídeos publicados no Instagram durante a viagem mostram os últimos momentos de vida da mineira.

VEJA VÍDEO:

"Parte da serra sem visibilidade e com muito frio", escreveu a modelo e estudante de Biomedicina Estética, gravando o trajeto do casal na estrada.

No stories, Júlia ainda teria dito, conforme o portal O Tempo, que estava enjoada durante o percurso, que tinha muitas curvas.

"A vida é breve", diz última foto

Em sua última publicação no Instagram na quarta-feira (14), um dia antes do acidente, a modelo publicou registros da viagem e escreveu sobre o como a vida é "breve".

"A vida é breve, vamos ser loucos, Eu, você [marido], Deus e a estrada!" em sequência de fotos ao lado do marido, com ambos usando capacetes. Diversos seguidores, após saberem do caso, manifestaram condolências na publicação.

Acidente

Conforme o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Maciel Junior, uma das suspeitas é de que o caminhão estava atravessando na pista quando a moto colidiu contra a lateral do veículo pesado.

"Os dois ocupantes da moto foram removidos em estado grave, com a ajuda de um helicóptero", afirmou, complementando que o caminhoneiro saiu ileso.

Júlia chegou a ser socorrida com vida para um hospital de Curitiba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta sexta-feira (16), segundo a família informou ao G1.