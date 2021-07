Modelo e influencer Júlia Hennessy morre em acidente entre moto e caminhão no Paraná

A modelo mineira Júlia Hennessy Cayuela, 22 anos, morreu, na tarde dessa quinta-feira (15), em um acidente de trânsito em São José dos Pinhais (PR), na Região Metropolitana de Curitiba. Ela estava em uma motocicleta com o marido, no quilômetro 56 da BR-277, quando o veículo bateu contra um caminhão. As informações são do portal UOL.

A influencer teve uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser reanimada e levada ao Hospital Cajuru, em Curitiba, mas não resistiu. O marido, Daniel Cayuela, também foi levado ao mesmo hospital e passou por cirurgia no ombro. Ele não teve o estado de saúde divulgado.

Segundo o portal O Tempo, o esposo de Júlia soube da morte dela nesta sexta (16), ficando "em choque", de acordo com a mãe da modelo, Nina Silveira. Ainda segundo ela, Daniel está "bem, na medida do possível", com lesões muito graves nos braços.

Conforme o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, Maciel Junior, uma das suspeitas é de que o caminhão estava atravessando na pista quando a moto colidiu contra a lateral do veículo pesado. "Os dois ocupantes da moto foram removidos em estado grave, com a ajuda de um helicóptero", afirmou, complementando que o caminhoneiro saiu ileso.

O Boletim de Ocorrência (BO) do caso ainda não foi finalizado, e as causas do acidente ainda serão investigadas.

Repercussão

Além de modelo e influencer, Júlia estudava Biomedicina Estética. Ela estava viajando de moto com o marido pelas serras da região Sul. O passeio, inclusive, foi relatado no Instagram dela, com quase 300 mil seguidores, pouco antes do momento do acidente.

Em sua última publicação, a modelo escreveu: "A vida é breve, vamos ser loucos, Eu, você [marido], Deus e a estrada!" em sequência de fotos ao lado do marido, com ambos usando capacetes. Diversos seguidores, após saberem do caso, manifestaram condolências na publicação.

Conforme o portal O Tempo, Júlia teria dito, em vídeo, estar enjoada durante o trajeto, que tem muitas curvas. Em alguns momentos, a modelo mostrou haver muita neblina na estrada.

Ainda segundo a publicação, ela era filha da pastora Nina Silveira e enteada do pastor Jerônimo da Silveira, ambos da Igreja Evangélica Quadrangular Templo dos Anjos. A mãe publicou um vídeo e um texto lamentando a morte nas redes sociais.

"Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor! 15-07-21 você encontra com nosso Pai Eterno. Até breve minha princesa", escreveu a pastora. O padrasto também lamentou a partida da jovem: "O Senhor recebeu no céu a minha filha Júlia, meu amor, a dor é a mais forte que já senti em toda minha vida".