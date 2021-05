Enquete Power Couple: Deborah e Bruno, MC Mirella e Dynho e Nina e Filipe? Quem deve ficar?

A formação da terceira DR de Power Couple Brasil 5 deixou os casais nervosos na noite desta quarta-feira (26). A dinâmica semanal do programa, que põe os casais na chamada zona de risco, tem os casais MC Mirella e Dynho Alves, Nina Cachoeira e Filipe Duarte e Deborah Albuquerque e Bruno Salomão.

Os dois primeiros casais já estavam aptos a eliminação devido à Prova dos Casais. O terceiro foi definido em votação ao vivo na noite desta quarta-feira (26). Deborah e Bruno levaram seis votos. Eles haviam tomado cinco votos, mas Rod Bala e Márcia Fellipe, o Casal Power, tinham o poder de transferir votos e colocaram mais um na conta do casal.

MC Mirella e Dynho Alves foram parar na D.R por terem acumulado o pior saldo de dinheiro do atual ciclo do reality. Já Filipe Duarte e Nina Cachoeira desistiram da prova de terça-feira (25).

Entenda como funciona o Power Couple Brasil

Para se darem bem no jogo, os maridos e esposas precisam confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a grande final. Será justamente este valor obtido ao longo de toda a temporada por cada casal que virará o prêmio final da dupla vencedora.

A Prova dos Casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a temida DR, que significa correr o risco de sair da competição: quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal e também quem perder a Prova dos Casais daquela etapa do jogo.

Os próprios casais confinados definem a terceira dupla a ir para a berlinda por meio de votação. A partir desse momento, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR ao vivo, no programa de quarta-feira, o suspense vai se estender até o dia seguinte. O público de casa votará para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontecerá sempre às quintas-feiras.