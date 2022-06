Enquete Power Couple: Adryana e Albert, Brenda e Matheus ou Gabi e Cartolouco? Vote

A quarta DR do Power Couple Brasil 6 está formada, e três casais disputam a preferência do público para continuarem no reality. Em votação aberta, na noite desta quarta-feira (1º), as três duplas que correm risco de eliminação foram definidas.

Enquete Power Couple

A Prova dos Casais colocou em teste a agilidade e afinidade dos confinados na Mansão Power.

Dinâmica

O desafio era enfrentar um circuito de rali, e durante o percurso precisavam decorar placas para preencher um gabarito. Ivy e Nandinho levaram a melhor e se tornaram o novo Casal Power, já outros dois casais carimbaram a passagem para o banquinho da DR.

Matheus e Brenda não concluíram a prova e garantiram lugar na disputa pelos votos do público, ao lado de Michele e Passa que tiveram o pior saldo do ciclo (R$14 mil).

A votação na Mansão Power rendeu o terceiro lugar da berlinda para Albert e Adryana, que receberam 6 votos. Porém, o poder especial do Casal Power mudou os rumos do jogo mais uma vez. Ivy e Nandinho puderam salvar uma dupla da berlinda e indicar outra, e escolheram poupar Michele e Passa, substituídos por Cartolouco e Gabi.