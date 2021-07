Enquete final Power Couple do Diário do Nordeste aponta Mari e Matheus como vencedores

Mari Matarazzo e Matheus Yurley devem ser os grandes campeões da 5ª temporada do Power Couple Brasil. Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, a influenciadora digital e o cantor devem ganhar o reality show com 56,1% dos votos do público.

Eles disputam a final do programa com Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. A atriz e o médico aparecem em 2º lugar no levantamento, com 43,9% dos votos.

A final do Power Couple será decidida ao vivo no programa nesta sexta-feira (23), a partir das 22h30 na Record TV.

VEJA RESULTADO DA ENQUETE FINAL POWER COUPLE DIÁRIO DO NORDESTE:

Legenda: Deborah e Bruno devem ficar em segundo lugar Foto: Reprodução

PRÊMIO

Diferente de outros realities, onde o prêmio final já é pré-estabelecido, no Power Couple, os casais vão acumulando saldo na conta conjunta em apostas feitas durante as provas.

Para o dinheiro entrar na conta, eles precisavam cumprir os desafios. Caso se tornem os vencedores, Mari e Matheus levam prêmio de R$ 403 mil. Já Deborah e Bruno possuem mais de R$ 500 mil em conta.