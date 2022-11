Enquete A Fazenda: Quem deve se livrar da roça e virar o fazendeiro da semana?

Três participantes disputam a prova do fazendeiro em "A Fazenda 14". Na noite desta quarta-feira (16), André Marinho, Deolane Bezerra e Ruivinha de Marte se enfrentam e lutam para serem salvos da 9ª roça do reality show — que já tem Bia Miranda confirmada.

Deolane foi a primeira a parar na roça. Fazendeira da semana, Bárbara Borges, indicou a advogada para a berlinda. Em seguida, Ruivinha de Marte foi a mais votada, numa competição acirrada com Bia Miranda. Por fim, André sobrou na dinâmica do Resta Um.

Vote na enquete do Diário do Nordeste:

A enquete não interfere no resultado do programa.

Como foi a formação da nona roça?

Babi, a fazendeira da semana, indicou Deolane direto para o primeiro banquinho. Em seguida, Ruivinha de Marte foi a mais votada da casa e sentou na segunda cadeira. A influenciadora puxou Pétala da baia para o terceiro banco.

Para a surpresa do público, Pelé usou o poder vermelho do lampião para trocar Pétala por Bia. Por fim, André sobrou no resta um e foi para o quarto banquinho. O cantor vetou Bia da prova desta noite.

Quem votou em quem?

Kerline votou em Bia

Pétala votou em Ruivinha

André votou em Ruivinha

Pelé votou em Bia

Bia votou em Ruivinha

Ruivinha votou em Bia

Deolane votou em Ruivinha

Iran votou em Bia

Moranguinho votou em Ruivinha