Enquete A Fazenda: Bil, Dayane ou Gui Araujo? Quem deve virar fazendeiro e se salvar da Roça?

Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araujo foram indicados à segunda Roça de "A Fazenda 13" na noite desta terça-feira (28), mas têm chance de salvar na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (29).

Quem sair vencedor da dinâmica volta para a sede com o chapéu e imunidade da próxima berlinda, além de poder delegar as funções dos peões no trato dos bichos.

A dupla de perdedores se junta a Mussunzinho, que já foi direto para a noite de eliminação por ter sido vetado da Prova do Fazendeiro por Marina Ferrari durante a formação de Roça, em virtude do Poder da Chama Vermelha, dado a ela por Rico Melquiades.

O peão ou peoa eliminado será anunciado ao vivo, no programa de quinta-feira (30), pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação de Roça?

A fazendeira Erika Schneider começou a noite indicando Mussunzinho para o primeiro banco da berlinda. Ela justificou que não gostou das atitudes do humorista durante a gestão dela com o chapéu.

Ao fim da votação da sede, Rico Melquiades tinha sete votos, mas usou o Poder da Chama Amarela e transferiu para Bil Araújo todas as indicações que tinha.

O ex-BBB e “No Limite” ficou então com oito votos, somados ao único que ganhou durante a votação, e ocupou o segundo banco. Ele puxou Dayane Mello da baia para a terceira vaga da Roça.

Na dinâmica do Resta Um, quando os peões escolhem quem querem salvar da noite de eliminação, sobrou Gui Araujo.

Quem votou em quem:

Tiago votou em Rico

Sthe votou em Tiago

Bil votou em Rico

Mileide votou em Rico

Marina votou em Erasmo

Erasmo votou em Aline

Dynho votou em Aline

MC Gui votou em Rico

Tati votou em Rico

Rico votou em Erasmo

Solange votou em Valentina

Dayane votou em Bil

Victor votou em Rico

Mussunzinho votou em Rico

Valentina votou em MC Gui

Gui Araujo votou em Erasmo

Como foi o Resta Um:

Dayane salvou Aline

Aline salvou Rico

Rico salvou Marina

Marina salvou Mileide

Mileide salvou Sthe

Sthe salvou Victor

Victor salvou Erasmo

Erasmo salvou MC Gui

MC Gui salvou Tati Quebra Barraco

Tati Quebra Barraco salvou Solange

Solange salvou Tiago

Tiago salvou Valentina

Valentina salvou Dynho