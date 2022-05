O filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' fez estreia na última quarta-feira (4) nos cinemas em todo o mundo e promete ser uma verdadeira expansão do multiverso no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

No entanto, a linha do tempo pode ser confusa para os que não estão habituados à história já construída durante os anos nas demais produções do estúdio.

Por isso, reunimos todas as produções que, segundo os fãs da Marvel, podem ajudar a melhorar a experiência de conferir o novo longa de Dr. Estranho. Confira:

Doutor Estranho (2016)

Estar ciente das tramas que cercam o personagem de Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, é importante para entender a sequência. Exatamente por isso, assistir ao longa inicial é o mais recomendado.

O filme mostra o acidente de Strange e, consequentemente, como ele debilita as mãos. Além disso, também mostra treinamento em Kamar-Taj e a relação conturbada com Christine.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)

O longa é o mais recente da Marvel e traz a última aparição de Strange antes do próprio filme solo.

Na história, ele perde o controle e gera uma fratura no multiverso. Assim, três Homens-Aranha e os respectivos vilões se unem num mesmo cenário.

WandaVision (2021)

Lançada em 2021, a série 'WandaVision' foi um dos maiores sucessos da Disney no ano passado, trazendo Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) como a protagonista da vez.

Com uma estética completamente diferente dos filmes vistos no cinema, a produção mostra os dramas pessoais da Feiticeira Escarlate, assim como a lidou com a morte do Visão.

Para quem começou a série, vale conferir a cena pós-crédito, que teve conexão direta com 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'

Loki (2021)

Para os quiserem aprofundar o conceito do multiverso, 'Loki' passa a ser fundamento. Apesar disso, a série, disponível na Disney+, não chega a ser crucial para os detalhes do novo filme de Strange.

Em resumo, a série introduz de vez o conceito de variantes ao trazer diversas versões de Loki (Tom Hiddleston) que circulam pelo multiverso.

What If...? (2021)

Para entender mais uma parte do conceito de multiverso, a série traz um episódio todo focado em Doutor Estranho. Nele, o personagem não machuca as mãos no acidente de carro, perde Christine e, mais sombrio, se transforma no Doutor Estranho Supremo.

Em uma tentativa desesperada de trazer a amada de volta, ele cria um paradoxo temporal que interfere na linha do tempo de mais de um Doutor Estranho.