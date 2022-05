Percy Jackson: Disney+ divulga atores de Annabeth e Grover da série

Aos poucos, mais detalhes sobre a série Percy Jackson e os Olimpianos são reveladas pela Disney+. Nesta quinta-feira (5), o streaming divulgou os intérpretes dos personagens Annabeth Chase e Grover Underwood.

Segundo imagem publicada nas redes sociais da plataforma, os atores serão Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, respectivamente.

Em abril, a Disney + já havia confirmado o ator Walker Scobell como protagonista da produção. Recentemente, ele esteve no filme da Netflix 'O Projeto Adam', ao lado do ator Ryan Reynolds.

A versão do streaming terá produção assinada por Jon Steinberg ("The Old Man") e direção de James Bobin, já envolvido com vários trabalhos na Disney, como nos filmes "Os Muppets" (2011), "Muppets 2: Procurados e Amados" (2014), "Alice Através do Espelho" (2016) e na série "A Misteriosa Sociedade Benedict".

A produção terá orçamento de cerca de US$ 100 milhões. As filmagens ainda não têm previsão de início e a série também não ganhou data de estreia.