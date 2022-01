Série 'Percy Jackson e os Olimpianos' tem produção oficializada pela Disney+

A Disney+ oficializou a produção da 1ª temporada da série "Percy Jackson e os Olimpianos" (Percy Jackson and the Olympians), nesta terça-feira (25).

A novidade foi revelada pelo autor da saga literária original, o escritor Rick Riordan, em um vídeo publicado nas redes sociais da Disney Plus.

VEJA VÍDEO DO ANÚNCIO:

"A espera acabou, semideuses", brincou Rick Riordan no vídeo. "Estou emocionado por ser o primeiro a dizer que 'Percy Jackson e os Olimpianos' estão realmente, verdadeiramente, e com certeza chegando às suas telas", comemorou.

Embora a série já tenha sido anunciada em 2020, houve muitas negociações desde então para que, enfim, a Disney desse 'sinal verde' para o início da produção. Ainda não há informações, porém, quanto ao número de episódios ou data prevista para o lançamento.

A versão do streaming terá produção assinada por Jon Steinberg ("The Old Man") e direção de James Bobin, já envolvido com vários trabalhos na Disney, como nos filmes "Os Muppets" (2011), "Muppets 2: Procurados e Amados" (2014), "Alice Através do Espelho" (2016) e na série "A Misteriosa Sociedade Benedict".

O filme 'Percy Jackson e o Ladrão de Raios' chegou aos cinemas em 2010, com Logan Lerman no papel principal. O longa ganhou uma sequência somente três anos depois, com 'Percy Jackson e o Mar de Monstros' (2013).