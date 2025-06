Carrinho de F1 em promoção do McDonald's esgota no Brasil e é revendido por até R$ 400

Os carrinhos em miniatura de Fórmula 1, do novo combo temático do McDonald's já esgotaram no Brasil, dois dias após o lançamento. Na última quarta-feira (25), as vendas iniciaram como parte da campanha de divulgação do novo filme de Fórmula 1, e logo conquistaram os colecionadores e fãs da franquia. As informações são do Estadão.

A produção "F1: O Filme" teve estreia na quinta-feira (26), contando com Lewis Hamilton como um dos produtores. Porém, o sucesso do novo combo foi tanto que, em diversas unidades do McDonald's no País, foram registradas longas filas e alta demanda pelo brinquedo.

Nas redes sociais, o post oficial da ação recebeu diversas críticas dos usuários pelos itens esgotados. O McDonald's admitiu que a procura superou a quantidade de unidades disponíveis.

A unidade da miniatura que sai por R$ 74,90, podendo chegar a R$ 99,90 no combo com batata, sanduíche e refrigerante, começou a ser revendida por mais de R$ 400 no Mercado Livre. Os produtos estão sendo revendidos em grupos no Facebook e em outras redes sociais.

Crítica dos clientes

Um homem revelou que visitou cinco unidades, mas não conseguiu comprar nenhum brinquedo. "Já tem uma enxurrada de carrinhos de F1 no Mercado Livre. Brasileiro não sabe brincar! Mas mais otário que quem comprou para revender, é quem paga mais caro por isso”, escreveu um outro usuário.

Outro afirmou: “espero que vocês reponham o estoque das miniaturas, porque além de esgotar em minutos, já tem gente vendendo por um preço absurdo”.