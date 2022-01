Após difamação contra Felipe Neto, a atriz Antonia Fontenelle terá que prestar serviço comunitário

Somando três crimes de difamação, um de injúria e outro de calúnia contra o youtuber Felipe Neto, a atriz Antonia Fontenelle foi condenada a pena de um ano e nove meses de detenção em regime aberto e ao pagamento de indenização no valor de R$ 40 mil. Segundo o jornal O Globo, a decisão é do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal do TJ-Rio.

Com isso, o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas de prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública para a atriz e viúva do diretor Marcos Paulo.

Em declaração prévia, Antonia chegou a dizer que não temia ser presa ou ter que cumprir serviço comunitário. "E por último, se continuar sendo condenada, eu vou presa, eu varro rua, porque se tem uma coisa que eu não tenho problema é com trabalho. Não tem o menor problema. Agora nada vai mudar o que os irmãos Neto são".

Difamação contra Felipe Neto

O caso teve início após vídeo divulgado no YouTube no dia 24 de julho de 2020. Nele, a apresentadora cometeu, em três momentos, crime de difamação contra Felipe Neto ao afirmar, sem provas, que teria sido "coagida pelo youtuber em uma reunião, que este teria tentado lhe aplicar um golpe e que ele já teria estragado a vida de muitas pessoas".

Antonia Fontenelle ainda chamou o youtuber de sociopata e divulgou pelo YouTube que Felipe Neto teria afirmado que “não usa drogas em serviço”, dando a entender que ele é usuário de drogas fora do serviço. Dessa forma, as ações se caracterizam, respectivamente, como crime de injúria e de calúnia.