Antonia Fontenelle é condenada por relacionar Felipe Neto e irmão à pedofilia

A atriz Antonia Fontenelle foi condenada a um ano de prisão por associar os irmãos Felipe e Luccas Neto à pedofilia. A informação foi divulgada por Felipe Neto em live, nesta quinta-feira (16).

A pena foi substituída por serviços à comunidade. Além disso, a atriz brasiliense deverá pagar multa de R$ 8 mil, segundo o informações do colunista Guilherme Amado.

Antonia Fontenelle publicou um vídeo editado que associava os dois youtubers à incitação e à prática de pedofilia

Veja vídeo de Felipe Neto falando sobre decisão:

Felipe Neto fez uma live falando sobre a condenação nesta quinta. Ele chorou ao receber a notícia enquanto fazia transmissão. “É a justiça sendo feita”, declarou o youtuber.

Antonia Fontenelle rebate e diz que irá recorrer

A atriz Antonia Fontenelle se pronunciou por stories do Instagram, no início da tarde desta quinta, sobre as notícias da condenação.

"É tudo primeiro instância, amor. Entendimento de um juiz. Agora vocês busquem os motivos que eu fui condenada. Vê se isso tem base, gente? Vê se isso tem base, gente? E eu vou recorrer, eu vou recorrer, eu vou recorrer, eu vou recorrer", declarou a atriz brasiliense.

Antonia Fontenelle Atriz Não vou baixar a cabeça pra ninguém. Não vou admitir sacanagem para comigo, jamais. Não vou pedir desculpa, jamais. Podem apostar. Podem apostar

Antonia Fontenelle disse não temer ser presa ou ter que prestar serviço comunitário. "E por último, se continuar sendo condenada, eu vou presa, eu varro rua, porque se tem uma coisa que eu não tenho problema é com trabalho. Não tem o menor problema. Agora nada vai mudar o que os irmãos Neto são".