Anitta lança 'Faking love' com rapper Saweetie e conta perrengues na gravação de clipe: 'Estresse'

Anitta lançou na tarde desta sexta-feira (15) o clipe de "Faking Love", novo hit alusivo aos anos 2000 que fez com a rapper norte-americana Saweetie. De acordo com a cantora, a gravação teve alguns perrengues, o que a deixou irritada.

Assista ao clipe de 'Faking love'

Foi insuportável, péssimo, atrasaram tudo. Não sei se estavam a fim de ganhar hora extra. Eu tinha um voo no dia seguinte, eles foram atrasando, comecei a ficar louca, dando meus chiliques, aquele que vocês já viram na série [da Netflix]. Chegou no final não tinha cena suficiente, perdi meu voo, tive que sair correndo, foi o ó", relatou.

"Ainda bem que eu tinha gravado as cenas de dança antes porque já vi que eles eram enrolados e falei 'então já grava essa cena da dança logo'. Minha equipe estava filmando a tela, fui editando o clipe pela tela do meu celular, foi um estresse. Peguei direção nova, depois quiseram me cobrar hora extra, fiquei com ódio, peguei o telefone e falei 'está de sacanagem'... Nem sei se pagaram ou não, falei: 'do meu bolso não vai sair'", acrescentou.

Segundo a artista, o novo hit do álbum "Girl from Rio" lembra o estilo das primeiras músicas que ela fez. "Já é um funk, mas na pegada de quando comecei minha carreira, é um funk melody. Ele é bem melody, pop, é como se eu estivesse começando a minha carreira musical", revelou.

Ela afirmou ter contratado uma coreografa "bem famosa" para fazer uma dança que tenha uma "coisa americana". "Sem dúvida a coreografia mais difícil que dancei na vida. Não sou dançarina, eu finjo que sou. Fiquei ensaiando uns cinco dias", disse.

Spoilers de 'Girl from Rio'

Anitta também adiantou detalhes dos próximos singles que integrarão "Girl from Rio". Eles serão cantados em inglês, espanhol e português. A data de lançamento do álbum não foi divulgada.

"Mês que vem, o lançamento é latino. Dezembro é em português com um feat brasileiro. Essas primeiras músicas do álbum é para a galera me identificar e me entender como artista. O grande single vem janeiro. É em inglês, e eu realmente acredito que vai virar um hit".

A "Poderosa" falou que o projeto terá músicas dançantes e românticas. "Tem uma música que eu e uma amiga escrevemos. É muito linda, não é de sofrimento nem de chorar, mas é muito romântica. Serei eu cantando sozinha. Tem uma que vocês não vão nem reconhecer que sou eu cantando. Mostrei para minha mãe e até ela perguntou: 'isso é voce?' (risos)".

Lançamento no mesmo dia que Adele

A cantora comentou sobre ter lançado "Faking love" no mesmo dia que Adele divulgou "Easy On Me", e assegurou não ter pensado em mudar a data em nenhum momento. O resultado, avalia, tem sido positivo, já que a música da brasileira com a rapper norte-americana tem aparecido abaixo da de Adele.

"A gente não sabia, e eu não sou de ficar dando para trás. Anuncei, está anunciado. Não tenho medo de artista nenhum, Adele tem o som dela, eu tenho o meu, temos públicos diferentes. Acabou que foi ótimo. Achei super bom, no final das contas foi positivo. Ela é uma artistas que já tem uma carreira há muito tempo, eu não, estou começando aqui [nos Estados Unidos, onde está morando]", explicou.

Ela reforçou que a carreira nos Estados Unidos não é igual a no Brasil, e que se sente como se tivesse começando do zero.

"É realmente um novo início, não pode ter ego de querer ser tratada como uma superstar porque estou só começando e é isso mesmo. Não dá para você ver com o pensamento de quero ser tratada igual no Brasil", externou.