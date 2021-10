Gloria Groove lança clipe de 'A Queda' com crítica ao 'cancelamento': 'sociedade cruel'

A cantora Gloria Groove lançou, nesta sexta-feira (15), o clipe para a música 'A Queda', com críticas à cultura do cancelamento nas redes sociais.

Esse é o primeiro sucesso da artista após o hit 'Bonekinha', do álbum 'Lady Leste', lançado em junho deste ano. A nova canção foi produzida por Ruxell e Pablo Bispo.

Em entrevista ao portal Terra, a cantora afirmou que a questão do cancelamento veio à memória justamente pelo trabalho de outras artistas, como Lady Gaga, por exemplo. Assista:

"Tive a ideia da letra no começo deste ano. Queria escrever uma canção sobre o quanto a sociedade pode ser cruel e sádica diante de um momento de vulnerabilidade de qualquer pessoa pública", explicou.

Com estética que recorda o terror, Gloria Groove relata que o clipe, com direção de Felipe Sassi, faz referências a Marilyn Manson, American Horror Story', filmes de Zé do Caixão e até 'O Beijo do Vampiro'.

Segundo Gloria, a estética escolhida foi providencial para a letra. "Cada cena do vídeo representa um tipo de conflito relacionado ao ódio: provocação, exposição, perseguição e linchamento", continuou na entrevista.