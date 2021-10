‘Maid’: conheça a série que está entre as mais populares da Netflix

Minissérie que estreou na Netflix no último dia 1º, 'Maid' já figura entre as populares do streaming. Na história, Margaret Qualley interpreta Alex, uma jovem vítima de violência doméstica que tenta reconstruir a vida com a filha pequena após deixar o ex-namorado.

A minissérie de dez episódios é baseada em uma história real, publicada em 2019 no livro autobiográfico ‘Superação: Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo’, de Stephanie Land.

A história da série

Após deixar o trailer onde sofria um relacionamento abusivo, Alex e Maddy, filha de três ano do casal, partem em uma jornada que aborda desigualdades sociais, falta de moradia, problemas familiares, dificuldades de ser mãe solo e de lidar com o sofrimento e a dor provocados pela violência doméstica.

A série, no entanto, também mostra Alex sendo apoiada por uma rede de outras mulheres e buscando concretizar o sonho de fazer faculdade e se tornar escritora.

Veja cinco curiosidades sobre ‘Maid’