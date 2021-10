'Round 6' se torna a série mais assistida da história da Netflix, anuncia empresa

A sul-coreana "Round 6" se tornou a série mais assistida da Netflix e já alcançou "111 milhões de lares", anunciou a empresa nessa terça-feira (12), em publicação no Twitter.

"Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, 'Round 6' é a minha maior série de todos os tempos", informou a Netflix Brasil.

O recorde anterior era "Bridgerton", que chegou a ser vista por 82 milhões de contas durante os primeiros 28 dias de transmissão após a estreia, em 25 de dezembro de 2020.

Narrativa

A trama segue os acontecimentos de um grupo de endividados que aceita participar de uma competição sangrenta por 45 bilhões de wons (moeda coreana). No "Squid Game", a chance dos integrantes morrerem é muito alta, por isso, é preciso formar aliados e até traí-los se for preciso.

A história se inicia com dois protagonistas: Seong Gi-Hun (Lee Jung-Jae) e o amigo Cho Sang-Woo (Park Hae-Soo). Enquanto o primeiro acabou de ser demitido do emprego e vive de forma miserável, o segundo vive uma crise por ter se apropriado de forma indevida dos fundos da empresa onde trabalha.

Mesmo com a trama inicial, a história também gira em torno de outros rostos: Oh Young-Soo (Oh Il-Nam), Jung Ho-Yeon (Kang Sae-Byeok), Heo Sung-Tae (Jang Deok-Soo), Kim Joo-Ryung (Han Mi-Nyeo) e Tripathi Anupam (Ali Abdul).

Continuidade

Diante do sucesso de audiência e engajamento nas redes sociais, a produção da segunda temporada de "Round 6" já está em produção pela Netflix, que planeja investir 500 milhões de dólares em filmes e programas de televisão originais na Coreia do Sul ainda neste ano.

"Sinto que tenho a obrigação de explicar aos fãs e estou pensando sobre uma segunda temporada, mas, na época, estava muito cansado após concluir a primeira, e não conseguia pensar em uma continuação. Agora que 'Round 6' virou um sucesso, as pessoas vão me odiar se eu não fizer [uma sequência]", declarou o diretor Dong-hyuk sobre a pressão para uma nova temporada da série.