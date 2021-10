Vídeo explica como vencer as provas em ‘Round 6’, série de sucesso da Netflix

O canal Cinema Summary, que tem 1,45 milhão de inscritos no Youtube, divulgou um vídeo no último dia 26 de setembro explicando táticas e dicas para ganhar os jogos mortais que norteiam a trama de ‘Round 6’. A série sul-coreana que estreou na Netflix há duas semanas já está entre as dez produções mais vistas do serviço de streaming no Brasil.

Para quem já assistiu ou está assistindo à série, o vídeo é um tutorial que explica a melhor forma de vencer as provas. Por exemplo, no episódio ‘Red Light, Green Light’, o jeito mais inteligente de vencer seria simplesmente andar pelos cantos e se mover com calma.

Confira o vídeo:

Sobre o Round 6

'Round 6’ narra a história de um grupo de pessoas que recebem convites para participação em jogos infantis simples, mas que podem ser letais. Durante a competição sangrenta, todos lutam por um prêmio de aproximadamente 41 bilhões de wons.

Ainda não há planos para a renovação da série, apesar do sucesso mundial.