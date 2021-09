'Round 6' vira ação promocional da Netflix nas redes sociais; saiba como participar

Com o sucesso 'Round 6', a Netflix resolveu entrar na onda e criou uma ação promocional nesta quinta-feira (30) para que os fãs do streaming se sentissem parte do jogo da série. No Instagram, a plataforma divulgou um número misterioso e convidou os espectadores a mandarem uma mensagem.

Ao clicar no link da bio da página na rede social ou mandar mensagem de WhatsApp para o número divulgado, o usuário precisa enviar a mensagem 'batatinha 123'. O comando faz alusão às brincadeiras infantis utilizadas na série. Confira:

Legenda: Número da brincadeira envia áudios e figurinhas aos usuários Foto: reprodução/Instagram

Logo após isso, o robô usado na ação começa a enviar conteúdos exclusivos, como figurinhas temáticas e áudios em coreano. Cada pessoa que entra em contato recebe mensagens diferentes e a brincadeira ainda está disponível.

'Round 6' Jogo sangrento

A produção sul-coreana tem como mote principal um jogo mortal, que envolve pessoas endividadas na busca de um prêmio milionário. Veja o trailer:

Lançada no dia 17 de setembro, a série virou sucesso repentinamente entre os usuários da Netflix. Atualmente, a produção está na busca pelo título de maior sucesso na plataforma.

A trama sul-coreana se mantém há dias entre as 10 produções mais vistas da Netflix no Brasil, além de ter sido classificado como o primeiro K-drama a virar programa principal da plataforma.