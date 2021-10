Round 6: veja cinco séries parecidas com o sucesso da Netflix

Lançada em 17 de setembro e considerada uma das maiores séries da Netflix, "Round 6" tem sido assunto certo nas redes sociais. O sucesso se traduziu em números: a produção sul-coreana alcançou o top 1 de mais assistida em todos os 83 países onde o serviço de streaming funciona.

A trama segue os acontecimentos de um grupo de endividados que aceita participar de uma competição sangrenta por 45 bilhões de wons (moeda coreana). No "Squid Game" a chance dos integrantes morrerem é muito alta, por isso, é preciso formar aliados e até traí-los se for preciso.

Quem já maratonou os longos nove episódios da série pode ficar tranquilo. A Netflix possui alguns títulos com temática parecida e outros que também possuem cenas brutais.

Enquanto "Round 6" ainda não tem a segunda temporada confirmada, confira as opções:

Alice in Borderland

"Alice in Borderland" é talvez a série mais parecida com "Round 6". A produção japonesa adaptada de um mangá homônimo e gira em torno de uma competição mortal.

A diferença para o seriado coreano é que os personagens não têm opção. O seriado começa quando um grupo de amigos acaba em uma versão alternativa de Tóquio, onde parece que todos os moradores, menos jogadores escolhidos, desapareceram.

Os escolhidos para participar do jogo precisam competir em uma série de desafios. Para sobreviver, eles precisam traçar estratégias, escolher aliados e até matar outros, se for preciso.

3%

Primeira série brasileira original da Netflix, "3%"se passa em um futuro distópico de um planeta devastado, onde pessoas que chegam aos 20 anos são inscritas em uma competição rigorosa e mortal.

O "prêmio" é ir morar na região de Maralto, a única que sobrou e que tem mais oportunidades e qualidade de vida. Ao fim do processo, apenas 3% conseguem passar, por isso o nome da série.

Kingdom

Também sul-coreana, a série "Kingdom" mescla ação, terror e violência contados na era medieval. Considerado o "The Walking Dead coreano" segundo o site Observatório do Cinema, a produção tem 2 temporadas e ainda um fime-prólogo (Ashin of the Dead) na Netflix.

Em Kingdom, um rei que morreu ressuscita e uma praga misteriosa começa a se alastrar na população. O príncipe enfrenta uma série de inimigos para descobrir um misterioso esquema e salvar seu povo.

Sweet Home

Mais um dorama coreano da Netflix, "Sweet Home" trata de um grupo de pessoas que precisam trabalhar juntas para sobreviver a um apocalipse zumbi.

O jovem Cha Hoo Soo e seus vizinhos de apartamento se unem para escapar da infecção.

The 100

"The 100" narra a trajetória de 100 sobreviventes de uma estação espacial que caem na Terra 100 anos após um apocalipse nuclear. Para sobreviver, eles devem se unir e ainda enfrentar conflitos com os habitantes do planeta.

Quem restou na Terra vive em sociedades rivais, com uma histórico sangrento de guerras. Série americana possui sete temporadas disponíveis na Netflix e conta com muito drama e temáticas de ficção científica.