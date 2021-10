Boninho denuncia golpe de venda de vagas do BBB por R$250

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, usou o Instagram para alertar os seguidores sobre um golpe usando o nome do reality. Na rede social, ele publicou um print em que negociações eram realizadas para que o interessado participasse das etapas de escolha de integrantes da casa. No diálogo visto na imagem, o golpista cobra uma taxa de R$ 250 de inscrição.

"Não caia nesse papo. Já avisamos que isso não existe. Não acredite em ninguém que te promete uma vaga no 'Big Brother Brasil", alertou Boninho. Anualmente, as inscrições do BBB ocorrem de forma gratuita e podem ser realizadas pelo site do programa.

Legenda: Conversa por WhatsApp da venda de vagas realizada por golpista Foto: Reprodução/Instagram

As inscrições para o BBB 22 foram encerradas em setembro. O próprio reality já orientou os inscritos no site oficial do programa sobre como funciona o processo de contato da emissora com os participantes.

Dicas de Segurança

Processo seletivo do BBB 22:

Dica 1

O BBB entra em contato com os canais que o inscrito preencheu em questionário oficial do site (e-mail, telefone, SMS)

Dica 2

O endereço oficial para falar com os inscritos tem o domínio @redeglobo.com.br. Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse

Dica 3

O programa liga para o telefone que o inscrito cadastrou no momento da inscrição e pede que seja confirmado o recebimento do e-mail @redeglobo.com.br. Na sequência, a produção marca uma entrevista virtual, com data e horário

Dica 4

Todos os perfis oficiais do Big Brother Brasil possuem os selos de verificação.