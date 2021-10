Juliette fala sobre fama no 'Globo Repórter' desta sexta-feira (15)

A paraibana Juliette é personagem do "Globo Repórter", desta sexta-feira (15). O programa aborda os caminhos para alcançar a fama. Ganhadora da edição 2021 do Big Brother Brasil, ela falou sobre o que ganhou com a vida de ex-BBB e como lida com o sucesso.

"Eu imaginava um conto de fadas e eu acredito que as pessoas imaginam muito isso", diz Juliette em trecho de entrevista divulgado nas rede sociais.

Outra história que também será contada no "Globo Repórter" e de uma família de atores. O pai, João Vitti, e o filho, Rafael Vitti, participaram abordando a relação com os fãs e a evolução do contato com o público, das cartas aos seguidores nas redes sociais.

Assista:

O programa procurou nomes que sumiram do mundo dos famosos. O cantor Vinny, dono do hit “Heloísa, mexe a cadeira”, fez grande sucesso nos anos 1990, virou psicanalista e agora volta à estrada da fama.

Outras narrativas compõem o jornalístico. O "Globo Repórter" foi em busca do gari gato, sucesso em Belo Horizonte, da Dona Dirce, que aos 74 anos está bombando na internet, e da modelo plus size que teve que lutar contra os preconceitos e padrões da moda para alcançar o topo nas revistas e passarelas.