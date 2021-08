Andressa Urach é desconvidada do programa de Tatá Werneck após apoio a Bolsonaro

Comentários agressivos contra outros famosos e o apoio exagerado ao presidente Jair Bolsonaro levaram o Multishow a cancelar a participação de Andressa Urach no programa "Lady Night". As informações são do Uol.

Andressa Urach

Urach estava escalada para conceder uma entrevista a Tatá Werneck na nova temporada do talk-show. Havia o receio, no entanto, de que a modelo usasse o espaço para panfletagem política ou para propagar fake news a favor de Bolsonaro, como tem feito em suas redes sociais. A decisão foi um consenso de toda a equipe do programa e apoiada por Tatá Werneck.

O programa passou a sondar a vice-Miss Bumbum após seu rompimento com a Igreja Universal. Ela então foi colocada na lista para a edição atual pela oportunidade de entrevista e de zoeiras com a modelo.

Esta seria a primeira participação de Urach em um programa de entretenimento da Globo. Mas sua postura agressiva nas redes sociais foi determinante para que perdesse o convite para o Lady Night.

Posicionamento político da modelo

A modelo já se declarou "bolsominion com orgulho" em seu perfil no Instagram e tem dado palpites sobre a cenário político brasileiro.

Recentemente, reclamou do resultado da votação na Câmara, que rejeitou a PEC do voto impresso, declarou seu voto em Bolsonaro nas eleições do próximo ano e chegou a atacar a cantora Anitta após críticas dela ao presidente.