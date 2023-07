Ana Maria Braga justifica uso de óculos na televisão: ‘pequeno corte na córnea’

A apresentadora do “Mais Você” Ana Maria Braga apareceu nesta quarta-feira (5) no programa usando óculos escuros e causou estranhamento em quem a acompanhava. Durante a atração, ela justificou o motivo do uso do acessório.

“Fiz um laser no olho porque tive um pequeno corte na córnea”, disse.

A explicação de Ana Maria Braga foi feita após a repórter Ju Massaoka, que participa do programa, dizer que o visual da apresentadora estava sendo comparado ao do personagem Patropi, da "Escolinha do Professor Raimundo", nas redes sociais.

Namoro

Na segunda-feira (3), Ana Maria Braga, também no "Mais Você", deu uma rara declaração sobre o namorado, o jornalista Fábio Arruda. A apresentadora revelou que ela e ele torcem para o Palmeiras.