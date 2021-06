Últimos dias para instituições se inscreverem no projeto “Dias Melhores” do Sistema Verdes Mares

As inscrições para o movimento criado pelo Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a "Somos Um", negócio social, para ajudar Organizações Não Governamentais (ONGs) e projetos sociais em meio a pandemia do novo coronavírus terminam na sexta-feira (18). A iniciativa “Dias Melhores” tem como objetivo promover uma corrente de doação por meio da divulgação, gratuita, dos projetos, de forma integrada, em todos os veículos do SVM.

Os cadastros, que vão até 18 de junho, tiveram início em maio de 2021 e as instituições interessadas em participar do projeto podem acessar o link do formulário para se inscrever. Após o preenchimento, o cadastro é submetido a uma curadoria de avaliação a partir dos critérios do programa.

Projeto “Dias Melhores”

Em parceria com o “Somos Um”, negócio social, o SVM inicia mais um projeto de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Dessa vez, oferecerá, gratuitamente, todas as suas plataformas de mídia para dar visibilidade à ONGs e projetos solidários que tenham como objetivo ajudar a sociedade nesse momento de crise sanitária e social. Dessa forma, sendo ponte entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar.

Ticiana Rolim "O propósito é conectar pessoas. A gente acredita que tem muita gente querendo colaborar, mas não sabe como. Então, nesse movimento de também convidar as pessoas a darem o seu melhor, o projeto tornará disponível, em um clique, iniciativas incríveis e sérias, que estão realmente ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social e que precisam de colaboração para seguirem"

Desde o início da pandemia, o Sistema Verdes Mares vem trabalhando junto a sociedade em torno de causas humanitárias. Em abril de 2020, através do programa “Solidariedade Vale Muito”, o SVM doou mais de 35 toneladas de alimentos e R$ 140 mil ao Movimento Supera Fortaleza, em prol dos mais atingidos pela Covid-19 no Ceará.

Veja as instituições já cadastradas na iniciativa:

SOCIEDADE CIVIL + UNIÃO CE

Campanha Soma Mais Fortaleza

A campanha surgiu da junção de amigos, artistas, esportistas e youtubers com o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, residentes da periferia, com alimentos. A iniciativa somou forças com a União CE e ampliou a ajuda, distribuindo também EPI's e Elmos aos hospitais de Fortaleza.

COMO AJUDAR: @somamaisfortaleza, PIX 12977643000179

EDISCA

Campanha Passos do Bem

Com o objetivo de arrecadar e distribuir cestas básicas, itens de higiene e limpeza, bem como oferecer apoio psicológico e orientação sócio-assistencial às famílias cujos filhos são alunos da Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) e às comunidades das periferias de Fortaleza, foi criada a "Campanha Passos do Bem", pela Edisca.

Sediada em Fortaleza (CE), a entidade tem como missão a promoção do desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, residentes em comunidades de risco.

COMO AJUDAR: site da Edisca, PIX 69.697.662.0001.69

UNIÃO CE

Campanha Dei Valor

A "Campanha Dei Valor" está arrecadando doações para distribuição a mais de 200 entidades do terceiro setor que atendem aos mais vulneráveis do nosso estado. As doações dos recursos estão sendo realizadas por meio do Banco Palmas, utilizando-se de comércios de bairros para que os moradores possam, também, estimular a economia local. Através da iniciativa, 23 toneladas de alimentos foram entregues em mais de 20 municípios do interior do estado, em março. A UNIÃO CE lidera a campanha.

COMO AJUDAR: site da campanha, @uniaoceorgoficial

INSTITUTO BEATRIZ E LAURO FIUZA – IBLF

Campanha O amor é agora

O IBLF visa criar oportunidades para crianças e adolescentes que habitam em áreas de alta vulnerabilidade em Fortaleza, em comunidades com altos índices de violência, bem como de baixíssima renda. Através de duas diferentes linguagens que unem razão e sentimento, a música e o karatê, o instituto sensibiliza os alunos, impulsionando-os a pensar criticamente e a interferir no mundo em que vivem. Ao todo, são atendidos mais de 600 alunos. Todas as ações são realizadas de forma gratuita para o público.

Para colaborar com a manutenção das atividades do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza e ainda colocar alimento na mesa de centenas de famílias atendidas, foi criada a "Campanha o amor é agora".

COMO AJUDAR: @institutobeatrizelaurofiuza, PIX 16.572.671/0001-67 (CNPJ)

Dados Bancários: Banco Itaú - AG: 8789 CC:31803-0 CNPJ: 16.572.671/0001-67

ASSOCIAÇÃO VOAR

Campanha Cesta Básica Digital

A Associação Voar cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, bem como de suas famílias e da comunidade. São desenvolvidas atividades nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer e saúde. As crianças e as famílias recebem cursos, palestras educativas, apoio psicológico, cuidado médico, dentre outros. A comunidade é atendida com cestas básicas, remédios e doações.

Para ajudar as famílias da Associação e também o pequeno comerciante, foi criada a "Campanha Cesta Básica Digital". Com apenas uma única doação você pode colaborar.

COMO AJUDAR: Doação através do PIX doe@associacaovoar.org ou pelos dados bancários Banco Brasil - 001 AG 3472-X CC 128.752-4 Razão Social: Associação Voar CNPJ: 23.803.494/0001-48. Mais informações podem ser obtidas através do Instagram @associacaovoar.

TRANSFORMA FORTALEZA

Campanha Tamo junto na luta

O Transforma Fortaleza é um braço do Transforma Brasil. A plataforma estimula o voluntariado e o engajamento cívico. Com o advento da segunda onda provocada pelo novo coronavírus, foi criada a "Campanha Tamo junto na luta", para arrecadação de cestas básicas.

COMO AJUDAR:@Transforma.fortaleza, site da plataforma