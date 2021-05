Sistema Verdes Mares inicia movimento solidário "Dias Melhores"

Reforçando seu papel social junto à população, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a "Somos Um", negócio social, lança este mês mais uma iniciativa de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Com o movimento “Dias Melhores”, o SVM oferecerá, gratuitamente, todas as suas plataformas de mídia para dar visibilidade à Organizações não Governamentais (ONGs) e projetos sociais que tenham como objetivo ajudar a sociedade nesse momento delicado de calamidade sanitária e vulnerabilidade social.

"O propósito é conectar pessoas. Ser ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. A gente acredita que tem muita gente querendo colaborar mas não sabe como. Então, nesse movimento de também convidar as pessoas a darem o seu melhor, o projeto tornará disponível, em um clique, iniciativas incríveis e sérias, que estão realmente ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social e que precisam de colaboração para seguirem", explica Ticiana Rolim, idealizadora da "Somos Um" e parceira do projeto.

A divulgação dos projetos ocorrerá de forma integrada, em todos os veículos do SVM, com o objetivo de promover uma corrente de doações. As instituições interessadas em participar podem acessar o link do projeto para efetuar o cadastro. Após o preenchimento, o cadastro é submetido a uma curadoria de avaliação por instituição e a partir dos critérios do programa.

Desde o início da pandemia, o Sistema Verdes Mares vem mobilizando a sociedade em torno de causas nobres. Em abril de 2020, através do programa “Solidariedade Vale Muito”, o SVM doou mais de 35 toneladas de alimentos e R$ 140 mil ao Movimento Supera Fortaleza, em prol dos mais atingidos pela Covid no Ceará.

SOCIEDADE CIVIL + UNIÃO CE

Campanha Soma Mais Fortaleza

A campanha surgiu da junção de amigos, artistas, esportistas e youtubers para tentar ajudar na falta de alimentos da periferia, aí somamos forças com a União CE em vista de ampliar para EPI's e Elmos para os hospitais de Fortaleza aí estamos seguindo.

COMO AJUDAR: @somamaisfortaleza, PIX 12977643000179

EDISCA

Campanha Passos do Bem

Sediada em Fortaleza (CE), tem como missão a promoção do desenvolvimento humano de crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social, residentes em comunidades de risco.

A crise sanitária, econômica e social provocada pela pandemia agravou a vulnerabilidade das crianças e adolescentes atendidos. À vista disso, a instituição arrecada recursos financeiros para a compra e distribuição de alimentos, itens de higiene e limpeza; apoio psicológico e orientação sócio-assistencial às famílias e comunidades das periferias de Fortaleza.

COMO AJUDAR: site da Edisca, PIX 69.697.662.0001.69

UNIÃO CE

Campanha Dei Valor

A União CE faz parte do movimento Nacional União BR e que herdou todo o know-how do Movimento Supera Fortaleza do ano passado e que em 2021 virou tudo União CE, arrecadamos para distribuir a mais de 200 entidades do terceiro setor que atendem os mais vulneráveis do nosso estado. Com a Campanha Dei Valor em curso, que está doando recursos por meio do Banco Palmas se utilizando de comércios de bairros para que os moradores do possam estimular a economia local e ajudar os mais carentes. Além disso, também entregamos só em março 23 toneladas de alimentos ao interior em mais de 20 municípios e estamos no processo de ajudar mais, por isso contamos com sua ajuda.

COMO AJUDAR: site da campanha, @uniaoceorgoficial

INSTITUTO BEATRIZ E LAURO FIUZA – IBLF

Campanha O amor é agora

O IBLF visa criar oportunidades para crianças e adolescentes que habitam em áreas de alta vulnerabilidade em Fortaleza, comunidades com altos índices de violência, bem como baixíssima renda. Através de duas diferentes linguagens que unem razão e sentimento, a música e o karatê, sensibilizamos os corpos e as mentes dos nossos alunos, impulsionando-os a pensar criticamente e a interferir no mundo em que vivem, transformando suas próprias perspectivas e projetando outras possíveis para si mesmos e para o coletivo, formando cidadãos conscientes, responsáveis, autônomos e protagonistas de suas próprias vidas.

O Instituto acredita que a música e o karatê alinhados com o acompanhamento social são grandes ferramentas mobilizadoras de mudanças socioculturais. Ao todo, são atendidos mais de 600 alunos a partir de 4 anos de idade no karatê e 7 anos na música, tendo como faixa etária limite 20 anos. Todas as ações são realizadas de forma gratuita para o público.

Os programas do Instituto são realizados em dois bairros de Fortaleza, Jardim União II e Casa José de Alencar, atendendo mais de 600 alunos através do Programa de Música Jacques Klein (PMJK) e do Programa de Karatê Bushi No Te (BSNT). Todos os alunos e suas respectivas famílias são acompanhados pela equipe interdisciplinar do Programa Envolver de Desenvolvimento Humano (PEDH), formada por profissionais e estudantes de pedagogia, psicologia e serviço social, com o objetivo de auxiliá-los a transpor as barreiras ligadas à desigualdade social, transformando suas realidades.

COMO AJUDAR: @institutobeatrizelaurofiuza, PIX 16.572.671/0001-67 (CNPJ)

Dados Bancários: Banco Itaú - AG: 8789 CC:31803-0 CNPJ: 16.572.671/0001-67

ASSOCIAÇÃO VOAR

Campanha Cesta Básica Digital

Organização que cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, também de sua família e comunidade. Acreditamos na capacidade que cada criança tem de VOAR e sonhar com um futuro melhor, apesar de um contexto de vulnerabilidade social. É com esse princípio que nasceu a Associação Voar.

Através da assistência social atendemos a crianças e adolescentes de 07 a 17 anos e são desenvolvidas atividades nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer e saúde. As crianças e as famílias recebem cursos, palestras educativas, apoio psicológico, cuidado médico, dentre outros. A comunidade é atendida com cestas básicas, remédios e doações.

COMO AJUDAR: @associacaovoar no Instagram, PIX doe@associacaovoar.org

Dados Bancários: Banco Brasil - 001 AG 3472-X CC 128.752-4 Razão Social: Associação Voar CNPJ: 23.803.494/0001-48

TRANSFORMA FORTALEZA

Campanha Tamo junto na luta

O Transforma Fortaleza é um braço do Transforma Brasil. Somos uma plataforma que estimula o voluntariado e o engajamento cívico. Com o advento da segunda onda decidimos dar início a uma campanha de arrecadação de Cestas Básicas chamada Tamo Junto na Luta.

COMO AJUDAR:@Transforma.fortaleza, site da plataforma