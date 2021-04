Projeto usa fotografias e pinturas para amenizar o cotidiano dos profissionais de saúde do HGF

Criado este ano no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o projeto Enlace tem encantado funcionários e pacientes que estão na UTI Covid-19, com pinturas e fotografias que remetem às vitórias conquistadas em 2020 pela equipe e à sensação de amparo a todos.

A iniciativa busca colorir o cotidiano dessas pessoas por meio de intervenções artísticas e emotivas nos corredores, fornecendo esperança de dias melhores.

Apesar das dificuldades enfrentadas neste período de pandemia, os pacientes têm, muitas vezes, voltado a sorrir para a vida com o encorajamento fornecido pela ação. Além disso, a psicóloga Nilde Plutarco explica que o Enlace procura aliviar a pressão da equipe de saúde nos momentos ruins.

Nilde Plutarco Psicóloga Quando isso passar, a gente vai conseguir lembrar de uma maneira um pouco mais leve desses momentos tão difíceis que estamos vivendo”

A psicóloga ressalta ainda que o importante é os membros da equipe saberem que podem contar uns com os outros, adquirindo e fornecendo suporte nessa fase complicada. “Para eles [profissionais] conseguirem se sentir um pouco mais unidos também, sabendo que é uma atividade que todo mundo está participando junto”.

Surgimento da ideia

A iniciativa surgiu quando os profissionais descobriram que o setor onde trabalhavam viraria uma UTI para tratamento de pacientes com o coronavírus. Desde o fim do ano passado, o Ceará registra um aumento no número de casos da doença, que atualmente somam 564.524 confirmaçõe até esta quarta-feira (7), segundo os dados do IntegraSUS, portal de transparência do governo estadual sobre a área da saúde.

“Como a equipe e o setor já passaram por isso ano passado, a gente sabe da importância que é ter atitudes para amenizar o dia a dia dos profissionais, para trazer um pouco de alegria, para relembrar bons momentos e saber que a gente vai passar por isso mais unido”, comenta a coordenadora de enfermagem da UTI Covid-19 do HGF, Nathalia Bruno, sobre a criação do projeto em fevereiro de 2021.

Legenda: Apesar das dificuldades enfrentadas, os pacientes têm, muitas vezes, voltado a sorrir para a vida com o encorajamento fornecido pela ação Foto: Divulgação

Um outro benefício que a iniciativa humanizada tem proporcionado aos funcionários é a valorização do trabalho realizado por eles até agora. De acordo com a psicóloga Nilde, “as fotos [dos profissionais] são colocadas no hall para que a gente consiga sempre lembrar que a gente está junto, que a gente consegue fazer as atividades apesar das dificuldades”.

Mensagens positivas

As fotografias expostas relembram momentos de superação e, até mesmo, aniversários, altas de pacientes, trechos de canções e mensagens positivas. “É uma forma da gente tirar um pouco o peso do dia a dia, onde a gente esquece por alguns segundos todos os problemas que a gente tá enfrentando diariamente. Famílias que a gente cuida, pacientes graves...”, relata a fisioterapeuta da UTI Covid-19 Ilamara Martins.

Legenda: A iniciativa surgiu quando os profissionais descobriram que o setor onde trabalhavam viraria uma UTI para tratamento de pacientes com o coronavírus Foto: Divulgação

Há também um tempo reservado na rotina do Hospital para a dedicação de pinturas, onde o uso da tinta e das cores cria um novo mundo nas telas daqueles pacientes e profissionais. “A pintura é uma forma de relaxar, a mente fica vazia e a gente foca na tela, se sentindo mais leve”, continua Ilmara.

Além disso, o projeto Enlace utiliza músicas para ajudar a florescer os sentimentos positivos no local. “A questão da música é para poder quebrar essa questão mais dura mesmo do hospital, dessas responsabilidades que a gente está tendo a mais”, explica a psicóloga Nilde Plutarco.

Legenda: Um outro benefício que a iniciativa humanizada tem proporcionado aos funcionários é a valorização do trabalho realizado por eles Foto: Divulgação