Mensagens positivas são enviadas junto com refeições para profissionais da saúde de hospital

“Isso tudo vai passar e nós todos ficaremos bem”. Essa é uma das frases enviadas para os profissionais do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), em Fortaleza, nos momentos de refeições. A ação é promovida pela diretoria da unidade e da equipe de nutrição e tem o intuito de oferecer palavras confortantes a quem está na linha de frente do combate à pandemia.

O que era para acontecer apenas em um domingo agora se estende há três semanas. De acordo com a diretora geral do Hospital, Silvana Furtado Sátiro, a recepção foi tão boa que decidiram manter o envio das mensagens. “É uma forma de mostrar nosso apoio, deixá-los saber que estamos aqui para eles”, diz.

O hospital conta com 46 leitos para pacientes com Covid-19 e presta serviço na pandemia desde fevereiro de 2021. Nesta quinta-feira (1), 93.75% dos 16 leitos ativos de UTI da unidade estão ocupados, de acordo com o IntegraSus, plataforma da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Incentivo nutricional

“Diante do quadro de pandemia, onde vivemos tantas incertezas, luto, e muitas vezes lutas pela vida, entendemos que unir forças na sociedade, no trabalho, em família ou entre amigos é uma forma de apoiar e vencer esse cenário mais fortalecidos”, diz a coordenadora do setor de nutrição do hospital, Ana Patrícia Nogueira Aguiar.

Ana Patrícia explica que as sobremesas entregues com as mensagens são planejadas especificamente para a equipe médica. A ideia era proporcionar um momento de relaxamento, mas ainda com alimentos nutritivos. Por isso, as sobremesas escolhidas são doce de abóbora com coco, saladas de frutas, pudins e mousses.

As mensagens são fixadas na tampa das sobremesas pela própria equipe da nutrição do hospital. Mesmo com os afazeres diários, Patrícia afirma que todos “fazem de bom coração”. Agora, além dos adesivos nas embalagens, as palavras de incentivo fazem parte de um mural.

Legenda: Preparo é feito por equipe da nutrição do hospital Foto: Divulgação

Saúde mental dos profissionais

A técnica de enfermagem Rochelly Correia da Silva (29) afirma se sentir grata pelas “boas energias” enviadas nas mensagens. “A gente se prepara psicologicamente todos os dias para vir trabalhar. Não é todo dia que a gente está bem, então, uma mensagem, um incentivo, às vezes muda tudo”.

A profissional trabalha na linha de frente desde o início da pandemia e dá plantão no HMJMA desde fevereiro, sentindo cansaço rotineiramente. “Logo no meu primeiro plantão, eu cheguei tensa, você fica se perguntando o que vai acontecer, é incerto. Aí eu recebi uma mensagem e isso me tranquilizou um pouco, porque me dei conta de que tem uma outra equipe por trás e eles sabem de todo nosso trabalho”.