Casal de idosos recebe alta hospitalar após 13 dias internado por Covid-19 em Sobral

"Na saúde e na doença". O lema matrimonial pode nunca ter feito tanto sentido para Francisco Edmar Ferreira e Rita Diniz Ferreira quanto agora. Ele com 87 anos e ela, com 80, estão juntos há mais de seis décadas. Os últimos 13 dias, porém, foram vividos pelo casal na enfermaria do Hospital Doutor Estevam, em Sobral, em razão da Covid-19, até ambos receberem alta nesta quarta-feira (31).

Diariamente, Seu Edmar pedia, com o cuidado e o carinho nutrido ao longo dos anos, para observar sua esposa. "Sempre que eu chegava pela manhã para fazer as visitas, ele me pedia: 'doutora, deixa eu ver minha velhinha'. Aí eu tirava ele do quarto e levava até onde estava a dona Rita. Era sempre uma cena maravilhosa", relatou a fisioterapeuta Eridan Martins.

A profissional afirma ter notado uma melhora considerável do casal após os dois ficarem internados juntos na mesma enfermaria.

Legenda: Casal de idosos recebeu alta na manhã desta quarta-feira (31). Foto: divulgação

Ida ao hospital

Dona Rita deu entrada na unidade de saúde após uma das filhas do casal ser hospitalizada em decorrência do novo coronavírus. Lá, ela ocupou a mesma vaga da filha. O marido se internou poucos dias depois.

Após os cuidados médicos, o casal retornou ao município em que residem, Alcântaras, na Serra da Meruoca.