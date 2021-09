Paciente do Paraná comemora recuperação da Covid-19 com refrigerante e cerveja

Um paciente de 51 anos do Paraná comemorou a recuperação da Covid-19, ainda durante sua internação, tomando refrigerante e cerveja. As informações são do G1.

Após 18 dias no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba - sendo 10 dias intubado por complicações da doença -Reni Antônio Padilha de Abreu fez o pedido inusitado e foi atendido.

As equipes de nutrição e de fonoaudiologia autorizaram ele a tomar o refrigerante e a cerveja, sem álcool, nesta sexta-feira (10).

"Essa foi a melhor forma de resumir que eu estou vivo. Tem tantas coisas tão simples para a gente fazer e que a gente deixa para amanhã. Não deixe para amanhã, faça hoje mesmo o que você tem que fazer, principalmente com a sua família porque a vida é um piscar de olhos", disse ele.

Procedimento padrão

A nutricionista do hospital, Maria Inez Fuentes, explica que depois que o paciente é extubado, passa por uma avaliação e tem a dieta via oral liberada.

Nesse momento, segundo diz, a equipe costuma perguntar o que o paciente gostaria de comer ou beber.

"Muitas vezes nós não damos valor quando temos isso todos os dias, mas quando passamos por um momento em que não podemos nos alimentar, valorizamos as pequenas coisas e isso é muito gratificante no nosso trabalho todo dia", disse ela ao G1.