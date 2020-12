EUA aprova uso emergencial da vacina da Pfizer e BioNTech

A FDA, agência reguladora de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, autorizou nesta sexta-feira (11) o uso emergencial da vacina contra Covid-19 produzida pela americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech.



A chancela deve permitir que a vacinação nos EUA comece na próxima semana, com profissionais de saúde e idosos que vivem em casas de repouso como os primeiros a receberem as doses do imunizante.



O aval da FDA foi dado em meio à pressão da Casa Branca, um dia após o comitê consultivo independente da agência ter recomendado o uso emergencial da vacina no país.



A expectativa era de que a FDA tomasse uma decisão final até domingo (13), mas o governo americano usou inclusive de ameaças de demissão para que o processo fosse acelerado mesmo que em algumas horas.

