Veja a previsão do tempo para o Ceará neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana indica que deve chover em todas as macrorregiões do Ceará. Segundo as informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as maiores precipitações tendem a ocorrer nas regiões do Cariri, do sul do Inhamuns, da Ibiapaba e do Litoral Norte.

Os dados da instituição preveem que a atividade pluviométrica na faixa litorânea ocorre durante os períodos da madrugada e manhã, assim como no Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais áreas as chuvas devem acontecer ao longo do dia, principalmente no turno da tarde.

Previsão para este fim de semana no Ceará

Nesta sexta-feira (18), o céu varia entre parcialmente nublado e nublado e a previsão é de atividade pluviométrica em todas macrorregiões, sendo isoladamente no litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana.

No sábado (19), Dia de São José, santo considerado padroeiro do Ceará, a Funceme também indica que pode ocorrer chuvas em todas as macrorregiões. A intensidade das precipitações deve variar entre fraca a moderada e ocasionalmente forte em áreas do Centro-Sul, da faixa litorânea e da Ibiapaba.

A data, feriado estadual, é tida como simbólica. Além de celebrar o padroeiro cearense, a crença popular sertaneja prega que se chover até esse dia o ano será de um bom "inverno", com precipitações que devem garantir a safra e a mesa farta ao longo do ano.

Já no domingo (20), as precipitações podem ocorrer em todas as macrorregiões, também com intensidade variando de fraca a moderada e ocasionalmente forte em áreas do centro-sul, da faixa litorânea e da Ibiapaba.

Segundo a Funceme, as chuvas esperadas devem acontecer devido às áreas de instabilidade em razão da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) bem como em por causa de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

