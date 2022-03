Traficante é fuzilado dentro de carro de luxo blindado em Fortaleza; Polícia investiga o caso

Um homem apontado como traficante e membro de uma facção criminosa carioca foi fuzilado, dentro de um veículo de luxo e blindado, no bairro Messejana, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (16). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), investiga o caso.

A reportagem apurou que Jefferson Carlos Assunção de Oliveira, que completaria 35 anos no próximo domingo (20), foi assassinado a tiros, dentro de um veículo da marca Audi, na Rua Antônio Barros, na Messejana, por volta de 20h15 daquele noite.

O veículo era blindado, e policiais encontraram munições de fuzil no local do crime, que perfuraram a blindagem do automóvel. Jefferson Carlos morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o crime informou que equipes do DHPP e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio.

SSPDS Em nota Na ocasião, um homem de 34 anos, com passagens por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo, foi morto a tiros em via pública. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso é apurado pela 3º Delegacia do DHPP, unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime."

Ninguém foi preso pelo crime até a publicação desta matéria. A SSPDS ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia".

"As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.", completa a Pasta.

Liderança de pontos de droga

A reportagem apurou ainda que Jefferson Carlos Assunção de Oliveira comandava o tráfico de drogas em alguns pontos da Grande Messejana, para uma facção criminosa de origem carioca. Entretanto, ele se apresentava como comerciante.

Ele foi preso em flagrante em setembro de 2018, também na Messejana, na posse de pequena quantidade de cocaína, 10 munições de calibre Ponto 40 e dinheiro. Na época, a investigação policial apontou que ele era vendedor de drogas.

Jefferson Carlos foi solto na audiência de custódia, da Justiça Estadual, com aplicação de medidas cautelares. Ele foi denunciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e virou réu na Justiça pelos crimes, mas não chegou a ser julgado pelos mesmos.