Vai chover no Ceará no dia da eleição? Veja previsão do tempo

Quase 7 milhões de cearenses devem ir às urnas neste domingo (6) para votar nos futuros prefeitos e vereadores das 184 cidades do Estado. Apesar de o segundo semestre não ser chuvoso, algumas precipitações vêm ocorrendo nos últimos dias. Mas, afinal, vai chover no Ceará no dia da eleição?

Até domingo, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), espera-se maior variação de nebulosidade, com céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Durante as madrugadas e manhãs, devido à atuação do sistema de brisa, três regiões podem ter “chuva isolada, passageira e de fraca intensidade”:

Litoral de Fortaleza

Litoral do Pecém

Maciço de Baturité

Já no período da tarde e noite, o Litoral Norte e Ibiapaba “possuem condição de chuva isolada associadas ao sistema de brisa marítima e efeitos locais, como temperatura e entrada de umidade oriunda proveniente do oceano”.

Além disso, espera-se condição de chuva isolada e passageira no Sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, proveniente de efeitos locais como interação do vento com o relevo e temperatura.

Entenda a previsão por horário para domingo:

Manhã: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com baixa possibilidade de chuva isolada e passageira no Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité

Tarde: no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens; nas demais macrorregiões, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens.

Noite: céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Altas temperaturas

A temperatura no Estado deve variar de acordo com a região e o horário. Áreas de serra devem ter valores mínimos entre 17°C e 20°C nas madrugadas e começo das manhãs.

No período da tarde, estão previstos valores máximos entre 36°C e 40°C nas regiões Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.

Nas demais macrorregiões, esperam-se valores entre 32°C e 35°C. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as temperaturas variam de 22°C a 34°C.

Possibilidade de chuva

O Diário do Nordeste também consultou a empresa Climatempo e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para entender os diferentes cenários para o dia da eleição municipal, dependendo da cidade. Veja as informações nos principais colégios eleitorais do Ceará:

Fortaleza/RMF

O Climatempo indica que a previsão do tempo para domingo, durante a manhã e a tarde, é de sol com algumas nuvens. A temperatura pode chegar a 31°C. O CPTEC indica probabilidade de chuva de apenas 5% e temperatura de até 32°.

Sobral/Região Norte

O Climatempo descreve que o domingo será de sol, “com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde; a noite é de pouca nebulosidade”. O CPTEC indica probabilidade de chuva de apenas 5% e temperatura de até 36°.

Juazeiro do Norte/Cariri

A previsão do tempo para domingo é de sol o dia todo sem nuvens no céu, segundo o Climatempo, com máxima de 37 ºC. O CPTEC também indica probabilidade de chuva de apenas 5% e temperatura de até 36°.