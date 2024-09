Início do ‘B-R-O Bró’: Funceme prevê máximas de 37°C em municípios do Ceará; veja regiões

Com o início de setembro, começa também o trimestre mais quente do ano, que vai de setembro a novembro — período popularmente conhecido como “B-R-O Bró”. Previsões elaboradas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até quarta-feira (4) apontam tendência de aumento de temperaturas, principalmente em cidades do Interior.

Segundo a Fundação, as temperaturas máximas podem alcançar em torno de 36°C e 37°C em municípios do Cariri, do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central e Inhamuns. Essa temperatura já foi atingida nesta segunda-feira (2), no município de Amontada, ao Norte do Estado, que teve máxima de 36,2°C.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e na Capital, as máximas deverão atingir os 33°C e as mínimas, em torno de 23°C. Nas demais regiões, os picos podem variar entre 29°C e 34°C.

Neste período, é natural que o padrão de circulação atmosférica favoreça predominância de estabilidade atmosférica, ou seja, tempo firme em todas as regiões. Logo, com condições de sol e poucas nuvens é natural que as temperaturas sejam elevadas em comparação a outros meses como, por exemplo, os da quadra chuvosa. Vinicius Oliveira Meteorologista da Funceme

Oliveira ressalta que as temperaturas máximas tendem a ser mais elevadas nas cidades do interior do Estado devido à menor disponibilidade de umidade no ar, pela distância em relação ao Oceano Atlântico.

Os municípios localizados na faixa litorânea, por outro lado, tendem a apresentar a maior disponibilidade de umidade. Isso favorece uma menor amplitude térmica — diferença entre temperaturas máxima e mínima —, além de uma temperatura constante ao longo dos dias.

Além das altas temperaturas, os baixos valores de umidade relativa do ar favorecem o desconforto térmico. Segundo Oliveira, os dados históricos mostram que outubro é o mês em que o Ceará recebe mais radiação solar, tem menor cobertura de nuvens e, consequentemente, a umidade relativa é mais baixa. Esse cenário é favorável, por exemplo, para a geração de energia solar.

“Para ter uma ideia, cidades do centro-sul do Estado, mais afastadas do litoral, podem registrar umidade relativa mínima nos períodos da tarde em torno de 20% no segundo semestre do ano, especialmente nos meses entre agosto e dezembro”, afirma.

TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS

Segundo informações da Plataforma de Coleta de Dados da Funceme, com atualização às 16h08 da segunda-feira (2), a temperatura mais alta registrada no Ceará até então neste dia foi de 36,2°C. A mais baixa foi 21,4°C.

As cinco maiores temperaturas do dia foram registradas nos seguintes municípios:

Barro: 36,2°C

Amontada: 35,9°C

Quixeramobim: 35°C

Viçosa do Ceará: 34,8°C

Russas: 34,8°C

Já as cinco temperaturas mais amenas ocorreram nessas cidades: