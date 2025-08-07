Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

UFC exige reserva de vagas de emprego terceirizadas para mulheres vítimas de violência doméstica

Empresas que querem firmar contrato com a universidade devem cumprir a cota, determinada por lei

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra fachada da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza. Atrás de um muro baixo amarelo e de grades verdes, está o prédio rosa com branco em arquitetura antiga. Um pedestre passa na calçada.
Legenda: Empresas terceirizadas que desejarem ser contratadas pela UFC precisarão cumprir a cota de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica
Foto: Thiago Gadelha

Mulheres vítimas de violência doméstica terão direito a vagas de emprego reservadas em empresas prestadoras de serviço à Universidade Federal do Ceará (UFC). A UFC passou a exigir o cumprimento da cota como requisito para contratação de serviços terceirizados.

A obrigatoriedade da reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica em contratos públicos é determinada pelo decreto federal nº 11.430, de março de 2023. O dispositivo regulamentou a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de 2021.

Segundo a UFC, o objetivo é “não apenas atender à legislação vigente, mas fortalecer o compromisso institucional com a equidade de gênero, a proteção social e a inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade”.

Veja também

teaser image
Bruna Damasceno

Ceará cria 1º auxílio econômico do Brasil para mulheres vítimas de violência empreenderem

teaser image
Ceará

Casas da Mulher Cearense oferecem acolhimento 24h a vítimas de violência doméstica

A reserva das vagas ocorre para contratação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva, como atividades como limpeza, vigilância, portaria e zeladoria, “assegurando o funcionamento das atividades do órgão ou entidade”.

De acordo com o decreto federal, a cota de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica deve ser igual ou superior a 8% em editais que disponibilizam contratação de 25 ou mais colaboradores. “Para contratos com menos vagas, a gestão pode optar por um percentual menor”, pontua a UFC.

Como comprovar a violência doméstica

A universidade explica que a indicação das candidatas será feita exclusivamente pela Secretaria das Mulheres do Ceará, em processo sigiloso. “É vedado tanto à empresa terceirizada quanto à universidade exigir documentos para comprovação da situação de violência”, alerta a UFC.

A Secretaria das Mulheres é o órgão estadual responsável por políticas de assistência às vítimas de violência doméstica, em equipamentos como a Casa da Mulher Brasileira, em Fortaleza, e as Casas da Mulher Cearense, em cidades do interior do Estado.

A UFC reforça que as vagas reservadas incluem mulheres trans, travestis e outras identidades do gênero feminino, “e serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas – por ser esse o grupo mais impactado pela violência doméstica”. 

63,6%
das vítimas de feminicídio são mulheres negras, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. 

A UFC tem, hoje, 1.200 funcionários terceirizados para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, a maior parte deles no setor de vigilância, de acordo com a instituição. 

“A partir de agora, em caso de desligamentos e vacância de postos de trabalho, a prioridade será para contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, no sentido de preencher o percentual da reserva de vagas”, pontua a universidade, em publicação oficial.

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (Proplad) da UFC explica que o intervalo de tempo entre o decreto federal (2023) e o cumprimento dele nos contratos “foi necessário para que a Secretaria das Mulheres do Ceará organizasse um banco de dados com possíveis candidatas, de acordo com suas qualificações e as demandas dos órgãos públicos federais”. 

A UFC acrescenta que “a tarefa incluiu contatar essas mulheres para autorização do envio de seus currículos”. Todo o processo de seleção das mulheres será sigiloso, a fim de proteger as vítimas.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem mostra fachada da reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza. Atrás de um muro baixo amarelo e de grades verdes, está o prédio rosa com branco em arquitetura antiga. Um pedestre passa na calçada.
Ceará

UFC exige reserva de vagas de emprego terceirizadas para mulheres vítimas de violência doméstica

Empresas que querem firmar contrato com a universidade devem cumprir a cota, determinada por lei

Redação
Há 1 hora
North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações
Ceará

North Shopping Fortaleza celebra Dia dos Pais com campanha que conecta gerações

Promoção une afeto, nostalgia e vantagens exclusivas com brinde personalizado e sorteio de uma Moto Honda Pop 110i

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do Dia E, um mutirão de atendimentos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).
Ceará

Mais de 58 mil atendimentos no Ceará feitos pelo SUS em 5 anos estavam cobertos por planos de saúde

Outros quase 3 mil, entre internações e procedimentos ambulatoriais, ainda estão sendo avaliados, segundo dados da ANS

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Foto oficial com autoridades
Ceará

Lula homologa demarcação de mais três Terras Indígenas no Ceará: 'Momento histórico', diz Elmano

Ao menos quatro municípios cearenses foram contemplados

Lucas Monteiro, Beatriz Matos
06 de Agosto de 2025
Obras em andamento na Vila de Jericoacoara pode ser paralisada por recomendação do MPF
Ceará

MPF recomenda paralisação imediata de obras em Jericoacoara; entenda

Órgão avalia que autorização do ICMBio não dá validade para liberação das construções na área de conservação

Lucas Monteiro
06 de Agosto de 2025
Multidão de pessoas reunidas ao ar livre, muitas vestindo roupas brancas, em um evento religioso ou celebração com clima ensolarado.
Ceará

Caminhada com Maria 2025: esquema de segurança terá policiais, bombeiros e agentes de trânsito

Fiéis serão acompanhados por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Redação
06 de Agosto de 2025
Imagem aérea mostra duna da Sabiaguaba, em Fortaleza. No meio da foto, a avenida duplicada separa as dunas da vegetação.
Ceará

Fortaleza e 26 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ por ventos intensos; veja locais

Aviso foi emitido às 10h desta quarta-feira (6) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Redação
06 de Agosto de 2025
Policial de trânsito indicando veículos na avenida, fiscalização de trânsito na rua com carros e motocicleta, campanha de fiscalização de trânsito.
Ceará

Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

Paulo Roberto Maciel*
06 de Agosto de 2025
Terra de Sabidos

Filha de doméstica passa em 2 universidades de Matemática e reforça atuação de ‘meninas nas exatas'

Thatiany Nascimento
06 de Agosto de 2025
imagem de uma ponte em ruínas sobre o mar de Fortaleza e banhistas nas proximidades da ponte
Ceará

Prefeitura de Fortaleza consulta Iphan sobre possível demolição da ponte velha, na Praia de Iracema

Estrutura centenária está interditada desde 2023 e ideia de demolição já havia sido levantada na gestão anterior

Thatiany Nascimento
05 de Agosto de 2025
Demolição de edifício residencial com escavadora em obra de construção civil no Brasil
Ceará

Prédio residencial tem obra barrada e é demolido por irregularidades ambientais em Fortaleza

Ação em condomínio no bairro Maraponga foi coordenada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)

Redação
05 de Agosto de 2025
Casa da Mulher Brasileira realiza atendimentos em mutirão
Ceará

Mutirão da Defensoria Pública acolhe mulheres vítimas de violência em Fortaleza

Van oferecerá atendimentos jurídicos e psicossociais

Redação
05 de Agosto de 2025
Médicos realizando cirurgia
Ceará

Planos de saúde devem R$ 106,9 milhões ao SUS por atendimentos de clientes no CE entre 2020 e 2024

Entre outras medidas, o Programa Agora Tem Especialistas possibilita que as operadoras convertam débitos em procedimentos especializados para usuários da rede pública

Gabriela Custódio
05 de Agosto de 2025
Foto de estátua de jesus cristo manchada com violeta genciana em igreja de Pacatuba
Ceará

Estátua de Jesus Cristo é vandalizada com violeta genciana em Igreja de Pacatuba; veja vídeo

O caso ocorreu nesse domingo (3), na Paróquia N. Sra da Conceição, após um evento de batizados

Redação
04 de Agosto de 2025
Familiares entraram em confronto em via pública
Ceará

Briga generalizada entre irmãos por imóvel em Aquiraz repercute nas redes sociais; assista

Idosa ficou ferida durante a confusão. Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi detido

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagem mostra ambiente de leitos hospitalares. Em primeiro plano, um estetoscópio pendurado. Ao fundo, próxima às camas, uma profissional de saúde vestindo traje verde, touca e máscara hospitalar.
Ceará

CE tem 74 mil pacientes do SUS à espera de consultas que poderiam ser atendidas por planos de saúde

Programa “Agora Tem Especialistas” possibilita que empresas atendam pacientes da rede pública como pagamento de dívidas de ressarcimento ao SUS

Gabriela Custódio e Theyse Viana
04 de Agosto de 2025
A foto mostra um estante de halteres e anilhas em uma academia. Os pesos variam, com anilhas de 5 kg visíveis nas extremidades dos halteres. O fundo está desfocado, mostrando o reflexo do interior do ginásio em um espelho.
Ceará

Condomínio de Fortaleza terá que reduzir horário de academia após morador reclamar de barulho, decide Justiça

A medida deve ser implementada no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000

Clarice Nascimento
04 de Agosto de 2025
Uniodonto Fortaleza é destaque nacional em satisfação de beneficiários
Ceará

Uniodonto Fortaleza é destaque nacional em satisfação de beneficiários

Operadora cearense conquista prêmio do IBRC e reforça excelência no cuidado odontológico

Agência de Conteúdo DN
04 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de acidente em construção de prédio no bairro Meireles, em Fortaleza
Ceará

Barra de ferro e tela de proteção caem de obra no Meireles, e região fica sem energia

Acidente ocorreu na construção de prédio de 40 andares

Redação
03 de Agosto de 2025
Foto mostra trecho urbano da BR-116 em Fortaleza, com tráfego intenso de veículos e ciclovia à esquerda. Ao fundo, vê-se o horizonte com edifícios altos e vegetação nas laterais da via.
Ceará

Inteligência Artificial muda setor de transportes com análises de trânsito e até previsão de pedidos

Nicolas Paulino
03 de Agosto de 2025