Tradicional Pau da Bandeira é cortado em sítio de Barbalha; veja imagens

O corte do tradicional Pau da Bandeira foi realizado pelos "carregadores" na tarde desta sexta-feira (13) no sítio São Joaquim, em Barbalha. Conforme a Prefeitura do município, esse momento consiste na derrubada do mastro que será usado para hastear a bandeira de Santo Antônio, padroeiro da cidade.

O evento carrega parte da tradição e cultura barbalhense e desde 2015 é reconhecido como patrimônio histórico. "Viva a cultura, viva Barbalha, viva Santo Antônio!", comemorou a Prefeitura em suas redes sociais nesta sexta.

Legenda: Em 2021, a Prefeitura de Barbalha cancelou o a Festa do Pau da Bandeira devido aos altos índices da pandemia de Covid-19 Foto: Reprodução/Instagram

O secretário de Cultura e Turismo, Isaac Luna, detalhou que 100 mudas de árvores serão plantadas para cada mastro retirado da mata. A ação faz parte de um estudo ambiental e de preservação realizado antes do corte da árvore. Neste ano é um angico.

Isaac Luna Secretário da Cultura e Turismo “Estamos em contato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com a secretaria do Meio Ambiente para o acompanhamento da retirada do pau da bandeira”.

Patrimônio Histórico

A Festa do Pau da Bandeira celebra o padroeiro da cidade, Santo Antônio. É a única manifestação cultural do estado do Ceará reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio imaterial da cultura brasileira. O reconhecimento ocorreu em 2015.

Em 2019, a festa chegou a atrair 600 mil pessoas. O evento contempla shows, missas, caminhadas etc. A "Noite das Solteironas", um dos momentos mais populares, é realizada sempre no sábado que antecede o hasteamento do pau da bandeira.