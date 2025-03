Desembargador federal Cid Marconi assume direção da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região

O desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza assumirá a direção da Escola da Magistratura Federal da 5ª Região (ESMAFE5). A solenidade de posse está marcada para o 1° de abril no Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no Recife Antigo, em Pernambuco. Na ocasião, o desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto Neto assumirá o cargo de vice-diretor.

Cid Marconi, natural de Fortaleza, é uma figura de destaque no cenário jurídico brasileiro. Formado em Direito e com especialização, mestrado e doutorado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), tomou posse como desembargador federal do TRF5 em 15 de junho de 2023, ocupando a vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo Quinto Constitucional.

Experiência nas esferas pública e privada

Reconhecido por sua contribuição ao Direito e à sociedade, Cid Marconi foi agraciado com o Troféu Sereia de Ouro em 2022. Sua trajetória profissional é marcada por uma vasta experiência tanto na esfera pública quanto na privada. Entre 1993 e 2000, atuou como vereador de Fortaleza, dedicando-se à vida política. Posteriormente, destacou-se como sócio-gerente da Cid Marconi Advocacia S/S (2000 a 2015) e diretor-executivo da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China no Ceará (2004 a 2012).

Além disso, o desembargador acumula passagens por importantes cargos, como conselheiro no Contencioso Administrativo Tributário (2008 a 2012), presidente da Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial (2008 a 2014), diretor jurídico do Centro Industrial do Ceará (2008 a 2015) e juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (2008 a 2015). Sua atuação também inclui a presidência do Instituto de Estudos e Pesquisas de Processos Administrativos Tributários (2009 a 2015) e foi parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (2010 a 2012).

A ESMAFE5 tem como missão a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores da Justiça Federal atuantes na 5ª Região.