Todo o Ceará está sob aviso de chuvas intensas e 88 cidades podem ter até 100 mm por dia; veja lista

Um aviso de chuvas intensas compreende todos os 184 municípios cearenses e 88 deles têm "perigo" de precipitações de até 100 milímetros por dia até às 10h deste domingo (9). O boletim foi elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As chuvas podem alcançar volumes de 30 mm a 60 mm em apenas uma hora. Também são esperados ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Isso pode causar a queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas, por exemplo.

Desde março, várias cidades cearenses são afetadas pelas chuvas intensas.

Confira os municípios sob aviso do Inmet:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

O restante do Estado está classificado como "perigo potencial" de chuvas intensas e isso significa que podem acontecer precipitações entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Além do Inmet, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) publicou um aviso meteorológico neste sábado (8) em que indica risco potencial e médio de chuvas intensas no Ceará até este domingo (9).

Previsão do Tempo

Os cearenses devem ficar debaixo de chuva, pelo menos, até segunda-feira, conforme a previsão elaborada pela Funceme.

O domingo (9) deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. As precipitações são esperadas para a Faixa Litorânea, Maciço de Baturité e Cariri, no período da manhã. Tarde e noite pode ser de chuva em todas as macrorregiões.

A segunda (10) pode trazer chuva pela manhã para a Faixa Litorânea, Maciço de Baturité e Cariri. Já no período da tarde e da noite, todas as macrorregiões podem ter precipitações.

Legenda: Chuvas causam alagamentos e prejudicam vias das cidades cearenses Foto: Thiago Gadelha

Isso acontece dentro da quadra chuvosa cearense, entre os meses de fevereiro e maio, e tem relação com o fênomeno da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal indutor das precipitações no Estado.

