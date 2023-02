Teto de escola em Forquilha desaba durante almoço de alunos

O teto de uma sala de aula da Escola Centro Social, localizada no município de Forquilha (CE), desabou no início da tarde desta terça-feira (28). Os alunos estavam na área do refeitório em almoço.

No Instagram, Edinardo Rodrigues Filho, prefeito de Forquilha, publicou vídeo falando sobre o desabamento. Segundo o gestor, a instituição de ensino passou por reforma em 2019.

Veja fala de prefeito:

"Primeiramente, queria agradecer a Deus pelo livramento que tivemos agora há pouco. O teto de uma sala de aula do Colégio Centro Social cedeu. Indo abaixo toda estrutura do telhado. Graças a Deus não tinha nenhum aluno dentro da sala, todos estavam em horário de almoço. Queria dizer a todos os pais que fiquem tranquilos", ressaltou o prefeito.

Suspensão de aulas para vistoria

Com objetivo de prezar pela segurança dos demais estudantes, a prefeitura suspendeu as aulas da instituição de ensino.

Edinardo Rodrigues informou ainda que acionou o Corpo de Bombeiros no município para averiguar a situação da estrutura da escola.

"Solicitamos agora há pouco ajuda do Corpo de Bombeiros. Coronel Morais está mandando uma equipe, para junto fazer uma vistoria na estrutura dos restante das salas para que gente possa liberar o mais rápido possível os alunos a terem aula novamente", declarou o prefeito.