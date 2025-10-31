Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Moradores saqueiam carga de fruta após acidente na BR-222, no Ceará

Ceará

Caminhão de frutas tomba na BR-222 e deixa dois mortos

Veículo estava a caminho da Ceasa, em Maracanaú

Redação 07 de Agosto de 2025
A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Placa de Bem-vindo à Hollywood cearense perto de estrada no Ceará

Ceará

Cineasta amador cria ‘Hollywood cearense’ em povoado e transforma quase todos os habitantes em atores

Comunidade de Salgado dos Mendes, em Forquilha, já produziu mais de 30 filmes em quase 20 anos

Nicolas Paulino 04 de Fevereiro de 2025
Captura de tela de vídeo de grávida ilhada por conta de chuvas no Ceará sendo resgatada

Ceará

Grávida fica ilhada após forte chuva no interior do Ceará e é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

A mulher está no 9º mês de gestação e sentindo contrações, mas não conseguiu sair de casa por conta do nível da água no município de Forquilha

Redação 16 de Janeiro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Forquilha?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Forquilha?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
População saqueando carregamento de bebidas em estrada do Ceará

Ceará

Caminhão tomba em estrada do CE e população saqueia carga de cerveja e refrigerante na frente da PM

O tombamento foi registrado em um trecho da rodovia BR-222, no limite entre os municípios de Sobral e Forquilha

Redação 10 de Julho de 2024
Posto de atendimento da Enel teve a energia cortada por funcionários da própria empresa em Forquilha

Ceará

Enel corta energia em loja da própria empresa no Interior do Ceará; veja vídeo

Caso aconteceu no bairro Alto Alegre, em Forquilha, onde o atendimento ao público ficou suspenso pela manhã

Marcos Moreira 05 de Março de 2024
forquilha

PontoPoder

Confusão carnavalesca entre prefeito e ex-prefeito antecipa embates político-eleitorais em Forquilha

Blocos representados pelos dois políticos se encontraram em via da cidade e uma briga foi iniciada; ninguém ficou ferido

Ingrid Campos 15 de Fevereiro de 2024
Foto de policial civil

Segurança

Dois homens são mortos a tiros em campo de futebol na zona rural de Forquilha

Uma terceira vítima foi baleada tendo sido encaminhada para uma unidade hospitalar

Redação 06 de Novembro de 2023
