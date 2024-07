Caminhão tomba em estrada do CE e população saqueia carga de cerveja e refrigerante na frente da PM

Um caminhão carregado de cervejas e refrigerantes tombou na BR-222, em Forquilha, no Interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (10), e foi saqueado por moradores de regiões próximas, mesmo com a presença da Polícia Militar no local.

O momento foi registrado por equipe de reportagem da TV Verdes Mares (TVM), que apurou que o tombamento foi registrado por volta de 7h30, em um trecho da rodovia conhecido como "Curva da Morte", no limite entre os municípios de Sobral e Forquilha. A motorista do caminhão, de 31 anos, teria perdido o controle do veículo na curva.

Devido ao acidente, a lataria do caminhão se rompeu e os produtos ficaram espalhados nas margens da estrada. Foi quando os saqueadores aproveitaram para recolher e levar as cervejas e os refrigerantes.

Saqueadores não se intimidaram pela Polícia

A situação atraiu dezenas de moradores de regiões próximas ao local, que saquearam a carga, mesmo com a presença da reportagem e de policiais militares que foram atender a ocorrência. De acordo com a TVM, alguns dos saqueadores chegaram de carro e colocaram os produtos no porta-malas. Outros, chegaram de moto e a pé.

À equipe, os agentes da Polícia Militar alegaram que havia tantas pessoas no local que não foi possível contê-las, mesmo tendo sido efetuado um disparo para o alto, na tentativa de dispersar a multidão.

Já a motorista do caminhão foi levada para um hospital de Forquilha para tratar lesões nos braços.