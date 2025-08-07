Caminhão de frutas tomba na BR-222 e deixa dois mortos

Um grave acidente na BR-222, no KM 214, entre Sobral e Forquilha, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas na noite de quarta-feira (6). As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O caminhão envolvido transportava uma carga de maracujás e havia saído de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, com destino à Ceasa de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, segundo apuração da TV Verdes Mares.

O veículo sobrou em uma curva considerada perigosa e tombou às margens da rodovia. Quatro pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Duas delas — o motorista e um auxiliar — morreram no local. As vítimas foram identificadas sendo Franciano Alves de Lima, de 44 anos, e Adriano Cardoso dos Santos, de 42.

Outros dois ocupantes do caminhão ficaram gravemente feridos e foram socorridos para a Santa Casa de Sobral, onde permanecem internados em estado grave.

Carga saqueada

Após o acidente, equipes da Guarda Municipal de Forquilha e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sobral estiveram no local para isolar a área e controlar o tráfego.

Moradores da região foram vistos saqueando a carga de frutas, retirando sacolas e sacos do local. As autoridades investigam as causas do acidente.