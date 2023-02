Defensoria amplia estrutura de acolhimento a mulheres vítimas de violência para mais 2 cidades

Mais duas cidades começaram a oferecer atendimento especializado da Defensoria Pública do Ceará a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Em Quixadá, no Sertão Central, e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, os trabalhos foram iniciados no último dia 8 de fevereiro.

"Quando uma mulher vítima de violência procura atendimento, geralmente já sofreu inúmeras violações de toda ordem. Do xingamento à agressão física. Então, essa atuação que a Defensoria passa a ofertar pode ser decisiva para as mulheres dessas localidades não permanecerem presas em relacionamentos abusivos ou mesmo continuarem vivas, já que é possível o caso evoluir para um feminicídio", justifica a defensora geral Elizabeth Chagas.

No fim do ano passado, a Defensoria Pública inaugurou outras três unidades de atendimento: uma em Juazeiro do Norte, outra em Sobral e outra em Caucaia. Os novos equipamentos resultam de uma estratégia do órgão para descentralizar e ampliar as possibilidades de atendimento. O serviço já era ofertado na Capital e no Crato.

Em três anos, a Defensoria registrou 24,5 mil atuações em todas as estruturas que acolhem vítimas de violência doméstica e familiar no Ceará.

Em todas as unidades, há defensoras mulheres destacadas para acolher as vítimas. Em Juazeiro, Sobral e Quixadá, a Defensoria integra a estrutura da Casa da Mulher Cearense, espaço que também abriga outros órgãos de apoio, como delegacia, juizado e centro de referência.

Serviço

Atendimento a mulheres vítimas de violência

Juazeiro do Norte

Onde: avenida Padre Cícero, nº 4.455, no bairro São José (Casa da Mulher Cearense)

Contato: (85) 9.8976.7750

Quixadá

Onde: rua Luiz Barbosa da Silva esquina com a rua das Crianças, no bairro Planalto Renascer (Casa da Mulher Cearense)

Sobral

Onde: avenida Monsenhor Aloísio Pinho, s/n, no bairro Cidade Gerardo Cristino (Casa da Mulher Cearense)

Caucaia

Onde: estrada do Garrote, nº 1.310, no bairro Cabatan

Contato: (85) 3194.5068 ou 3194.5069 – 8h às 14h

E-mail: caucaia@defensoria.ce.def.br

Maracanaú

Onde: avenida 1, nº 17, no bairro Jereissati I (Shopping Feira Center)

WhatsApp: 85 9.8400.6261 – 9h às 15h

Ligação: 85 3371.8356 – 9h às 15h

E-mail: maracanau@defensoria.ce.def.br

Fortaleza

Onde: rua Tabuleiro do Norte, s/n, no bairro Couto Fernandes (Casa da Mulher Brasileira)

Contato: (85) 3108.2999 (24 horas)

Crato

Onde: rua André Cartaxo, nº 370, no Centro

Telefone: (88) 3521.2506